Нетаняху предупреди: Терористичните лидери няма да са в безопасност никъде

Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че голяма част от света, особено демократичните страни, са забравили смъртоносната атака на Хамас срещу Израел през октомври 2023 г., предаде АФП.

„Голяма част от света, включително голяма част от демократичния свят или поне правителствата, срамно, срамно са забравили 7 октомври. Но аз не забравям и Израел никога няма да забрави“, заяви той на церемония в американското посолство в Йерусалим, скоро след като Великобритания осъди израелските удари срещу лидерите на Хамас в Доха.

Нетаняху каза още, че войната в Газа може да приключи „незабавно“, ако Хамас приеме предложението за примирие, направено от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той посочи, че Израел вече е приел условията, предаде АФП.

„Израел прие принципите, предложението, направено от президента Тръмп за прекратяване на войната, като се започне с незабавното освобождаване на всички наши заложници“, каза Нетаняху в американското посолство в Йерусалим.

„Ако предложението на президента Тръмп бъде прието, войната може да приключи незабавно“, подчерта той.

На 7 септември Тръмп обяви, че е направил предложение за освобождаването на заложниците в Газа, но Белият дом не е оповестил никакви подробности по този въпрос.

Нетаняху предупреди, че „терористичните лидери“ няма да са в безопасност никъде.

Коментарите му дойдоха, след като Израел нанесе въздушни удари срещу висшето ръководство на Хамас в столицата на Катар Доха, предаде АФП.

„Дните, в които терористичните лидери можеха да се ползват с имунитет навсякъде, са отминали“, заяви Нетаняху.

Той добави, че е наредил операцията, „за да се разплати с убийците и да гарантира бъдещата сигурност на гражданите на Израел“. | БГНЕС