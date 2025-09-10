Необходимо е България да бъде по-добре представяна във Франция и на европейско ниво, за да се подчертае нейната привлекателност. Френският бизнес очаква с нетърпение влизането на България в еврозоната, тъй като това ще улесни трансакциите, процесите и документооборота. Компаниите активно се подготвят, което включва инвестиции в обучение на персонал, промяна на системи и адаптиране на системите за киберсигурност. България се възприема като страна, донякъде сходна с Франция по отношение на административни процедури и социална среда. Френските инвеститори остават с добри впечатления, след като опознаят страната. Това каза Весела Тодорова-Мозеттиг, директор на ФБТИК, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

"Безпокойство предизвиква непредвидимостта на икономическата ситуация във Франция. Има няколко сценария, но като цяло пътят е ясен. Не бих казала, че има голяма нестабилност във Франция, въпреки че има политическа такава. Франция е държава, която се уповава на една наистина добре работеща администрация, в която има приемственост и постоянство. По-скоро притесненията са за краткосрочен и средносрочен план занапред. Може да се каже, че настъпва някаква сериозна криза в едните седмици или дни. Но държавата продължава да функционира въпреки, че има политически несигурност", коментира гостът.

България се разглежда като атрактивна дестинация за френски инвестиции, тъй като предлага възможност за висококачествено производство на конкурентни цени в рамките на ЕС, въпреки увеличените разходи за труд, коментира гостенката. Тя добави, че страната има потенциал да се утвърди като производствена база за Европа.

Като цяло френските компании са много доволни от инвестиционния климат, осъществяват дългосрочни проекти (10+ години) и често разширяват производствените си мощности.

Като успешни примери за френски инвестиции гостенката посочи Soufflet, която инвестира в производство за износ, но активно работи и на местния пазар, изкупувайки местни производители, Latécoère, произвеждаща самолетни части за износ към европейски самолетостроителни компании, както и Oberthur Fiduciaire - съвместно предприятие с българската печатница за производство на евро и други валути, позициониращо България като място за високотехнологично производство.

Относно неуспешния вот на недоверие, който доведе до оставката на премиера Франсоа Байру, събеседничката каза, че това предизвиква нестабилност и непредсказуемост на икономическата ситуация, въпреки че държавната администрация функционира стабилно и осигурява приемственост.

Притесненията са насочени към краткосрочния и средносрочен план, най-вече заради липсата на ясна алтернатива на мерките за обслужване на държавния дълг.

Френският бизнес се притеснява от потенциално увеличение на данъците, тъй като икономиката разчита на висока данъчна събираемост от предприятията, добави Весела Тодорова-Мозеттиг.

