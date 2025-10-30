Без компромис: Крал Чарлз лиши брат си Андрю и от титлата “принц”

Андрю, по-малкия брат на краля на Великобритания, съвсем спокойно може да се нарече "черната овца в семейството" и има защо. Бъкингамският дворец потвърди, че Андрю вече няма да бъде известен като "принц" и ще напусне Кралската ложа.

В шокиращо изявление, публикувано тази вечер, Бъкингамският дворец заяви, че той вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор - с незабавно действие.

Това идва, след като дворецът заяви, че "цензурата се счита за необходима“ на фона на продължаващия скандал с Епстийн, с когото Андрю излъга, че е прекъснал връзките си.

"Негово Величество днес започна официален процес за премахване на стила, титлите и отличията на принц Андрю“, се казва в съобщение, идващо от двореца.

Принц Андрю вече ще бъде известен като г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор. Досега договорът му за наем на Краската ложа му е осигурявал правна защита, за да продължи да пребивава.

"Вече е връчено официално уведомление за отказ от договора за наем и той ще се премести в алтернативно частно жилище. Тези порицания се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него. Техни Величества желаят да заявят ясно, че мислите и най-дълбоките им съчувствия са били и ще останат с жертвите и оцелелите от всякакви форми на насилие", се казва в официалното съобщение.

Разбира се, че крал Чарлз III е в процес на изпращане на кралски заповеди до лорд-канцлера, за да осигури отнемане на титлите на херцогството Йорк, принц и "Кралско Височество“ от Андрю. Твърди се, че брат му не е възразил.

Въпреки че бившият херцог е лишен от всички останали титли, тези на дъщерите му, принцеса Беатрис и принцеса Юджини, ще останат.

На фона на противоречията, по-рано се разбираше, че Негово Величество Чарлз е много склонен да "защити“ племенниците си принцеса Беатрис, на 37 години, и принцеса Юджини, на 35 години, които остават Нейни Кралски Височества като внучки на кралица Елизабет.

"Той не би искал да подписва нищо, което би ги засегнало“, каза източник пред Daily Mail.

Неотдавнашното напускане на Андрю от Кралската ложа идва на фона на продължаващ спор за резиденцията, откакто титлата му на херцог беше отнета по-рано този месец. Към днешна дата обаче се разбира, че на Андрю е било връчено задължение да се откаже от договора за наем и ще се изнесе от резиденцията възможно най-скоро.

По-малкият брат на краля ще бъде преместен в имот в имението Сандрингам, но подробностите относно преместването са неизвестни.

Бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, ще си осигури собствени условия за живот, след като се изнесе от кралските земи на замъка Уиндзор, както се разбира.

Преместването е изцяло по инициатива на краля и неговите съветници, без натиск от страна на правителството или други членове на семейството, като принц Уилям, съобщиха източници пред Mail.

"Процесът е в ход от известно време, но имаше нужда да се оправи предвид някои много големи предизвикателства“, каза вътрешен човек.

На Андрю не е било връчено предизвестие за преместване, това е било неговият договор за наем, така че решението на бившия херцог сам да връчи предизвестието предполага, че той не се бори с процеса.

Андрю живее в имението, включено в списъка на културните паметници на културата от втора категория, в имота на замъка Уиндзор, повече от две десетилетия с Фърги, въпреки развода им през 1996 година. Преди дни стана ясно, че Андрю не е плащал наем от над две десетилетия.