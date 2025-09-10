Експерт за дроновете над Полша: Това е тест, на който НАТО трябва да отговори

Полската полиция съобщи, че е открила повреден дрон в Чосновка, село в Източна Полша, на около 40 км от границата с Беларус, в 5:40 ч. сутринта (4:40 ч. BST). В свалянето на дроновете са участвали и самолет на НАТО, както и Нидерландски изтребител.

„Уведомихме съответните служби. Процедурите продължават“, съобщи полицията от Люблинската област в X.

С потвърждението на полските въоръжени сили, че близо 10 дрона са били „свалени“, това може да е първият път, когато страната от НАТО директно е атакувала руски активи във въздушното си пространство от началото на войната в Украйна през 2022 г., ако се потвърди, че обектите са руски.

Това не е първият път, когато полски изтребители са разположени от началото на конфликта. Но предишните случаи са били свързани предимно с руски дронове, прелитащи над полското въздушно пространство, опитвайки се да достигнат Украйна.

Русия все още мълчи относно инцидента. Президентът Владимир Путин многократно е отричал всяко намерение да води война срещу страните от НАТО - което много западни служители са убедени, че противоречи на тяхната оценка.

"Трудно е да си представим, че последното нахлуване на руски дронове в полското въздушно пространство е грешка", на мнение е Джим Таунсенд, бивш заместник-помощник-министър на отбраната на САЩ пред Newsday на BBC. „Един дрон е грешка, множество дрони не са грешка. Трябва да имаме повече време, за да може Полша да разследва и да прецени какви ще са нейните виждания. Но това е най-вероятно тест - това е тест, на който НАТО трябва да отговори."

Таунсенд казва, че е добра новина, че Полша и НАТО изглежда са в крак със ситуацията.

„Те са засечени от полски радар и НАТО е под напрежение. Сега политическата страна на НАТО е на горещия стол, за да се увери, че реакцията от страна на алианса е подходяща.“

В актуализация, публикувана в X, полският премиер Доналд Туск обяви, че е информирал генералния секретар на НАТО Марк Рюте за ситуацията, както и за действията, които Полша е предприела срещу „обектите, които са нарушили нашето въздушно пространство“.

„В постоянен контакт сме", отбеляза той.

Полша е държава-членка на алианса за сигурност на НАТО, който обединява САЩ и много европейски държави в колективна отбрана. Операцията на НАТО в Полша се ръководи от американските военни.

Атаката с дронове се случи по време на последната руска атака в Украйна, където въздушната атака започна преди полунощ, с предупреждения за най-малко 100 дрона във въздуха и за Русия, подготвяща ракети за изстрелване.

А докато украинците се криеха в подземни убежища, онлайн каналите, които гледаха, започнаха да съобщават за няколко от тези дрона, преминаващи в Полша. Източници от BBC твърдят, че украинците са започнали да пишат на полски, предупреждавайки хората там да се скрият: “Chelm. Zamosc" (в убежищата)

Според анализаторите това се усеща като ескалация от страна на Москва – тестване на реакцията на Запада. Защото изглежда, че дроновете ѝ не са се отклонили просто в Полша. Дроновете са стигнали ​​достатъчно дълбоко, че дори летището във Варшава беше затворено за известно време.

А това се случва и докато въздушните атаки срещу Украйна станаха много по-големи – и по-чести.

Миналия уикенд руска ракета удари главната правителствена сграда в Киев. Преди това сградите на ЕС и Британския съвет в Киев бяха повредени.

Руски дронове са пресичали западната граница на Украйна и преди. Руска ракета дори кацна в гора веднъж, но не се взриви.

През 2022 г. двама селяни бяха убити близо до границата, очевидно след като украинската противовъздушна отбрана свали ракета. Така че полските военновъздушни сили сега се вдигат, когато заплахата се приближи.

Но досега те никога не са сваляли нищо. Така че това е нова територия за Полша - и за НАТО.

Полският президент Карол Навроцки каза, че скоро ще проведе още един брифинг в Бюрото за национална сигурност, на който ще присъства и премиерът Доналд Туск. А по-рано тази сутрин полските сили за териториална отбрана обявиха, че ще съкратят времето за явяване на войници.

Според публикацията им в X, силите, съставени от професионални войници и доброволци на непълен работен ден, са поискали от войниците в четири източни провинции да докладват в рамките на шест часа, ако са получили искане.

Промяната е в отговор на това, което силите наричат ​​„нарушаване на полското въздушно пространство и разполагане на наземни екипи за търсене и спасяване“.