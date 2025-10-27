Имаме гориво за три месеца - реално или на хартия?

Наложените от САЩ санкции на "Лукойл" поставят редица въпроси и за българския петролен пазар. Държавата успокои, че има горива за три месеца напред, но остава въпросът дали не е само на хартия.

"Очаква се отговор дали има достатъчно количества горива в държавния резерв, да ги обсъдят и да напишат план. До Нова година ще има горива, ако има в държавния резерв. Помним през 2008 година при рутинна проверка как се оказа, че няма нужните количества. Трябва в складове да се поддържа количество, необходимо за 3 месеца", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев пред Bulgaria ON AIR.

Според него на хартия вероятно необходимите количества ги има, остава да са налични и реално.

Какви са възможните ходове пред държавата?

Според Куюмджиев страната ни има два хода в тази ситуация - да се опита да вкара особен управител в тази група от компании и паралелно да поиска отлагане на влизането в сила на тези санкции с 1-2-3 месеца".

Той беше категоричен, че двата хода трябва да бъдат направени паралелно. А още вчера България е трябвало да изпрати аргументирано запитване биха ли отложили санкциите.

"Не е задължително американците да се съгласят. Имаме свежия пример на Сърбия. В Сърбия рафинерията спря, в бензиностанциите, които зареждаха гориво, не могат хората да плащат с карти. Германският сценарий е по-различен - вкараха особения управител още 2022 г. да оперира с активите, но не може да оперира с марката "Лукойл", обясни Явор Куюмджиев.

Какви са ходовете пред Русия и ще пострада ли от тези санкции? Вижте във видеото