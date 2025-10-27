Байдън говори за “мрачни дни” в САЩ, призова американците да са оптимисти

Президент Джо Байдън нарече настоящите дни "мрачни“, като призова американците да останат оптимисти и да не се колебаят в отговор на това, което той нарича атаки срещу свободата на словото и тестове за границите на изпълнителната власт от президента Доналд Тръмп.

"От основаването си Америка служи като маяк за най-мощната идея, създавана някога в управлението в историята на света. Идеята е по-силна от всяка армия. Ние сме по-могъщи от всеки диктатор, каза в реч 46-ят президент на САЩ.

82-годишният Байдън говори публично за първи път, след като завърши курс на лъчетерапия за агресивна форма на рак на простатата. Той се обърна към публика в Бостън в неделя вечерта, след като получи наградата за цялостно творчество от Института "Едуард М. Кенеди“, съобщава АР.

Той каза, че в момента Америка зависи от президентство с ограничена власт, функциониращ Конгрес и автономна съдебна система. Тъй като федералното правителство е изправено пред второто си най-дълго спиране на работата в историята, Тръмп използва прекъсването на финансирането, за да упражнява нов контрол над правителството.

"Приятели, не мога да премълча нищо от това. Това са тъмни дни“, каза Байдън. След това той прогнозира, че страната "ще открие отново истинския си компас“ и "ще се появи такава, каквато винаги е била – по-силна, по-мъдра и по-устойчива, по-справедлива, стига да запазим вярата“.

Байдън изброи примери за хора, които отстояват позицията си срещу заплахите от настоящата администрация, позовавайки се на федерални служители, които подават оставка в знак на протест, както и на университети и комици, които са били обект на нападки от Тръмп.

"Водещите на късните вечерни предавания продължават да осветяват свободата на словото, знаейки, че кариерата им е заложена на карта“, каза демократът.

Байдън също така остро критикува избраните републикански служители, които гласуват или открито се противопоставят на администрацията на Тръмп.

"Америка не е приказка. В продължение на 250 години тя е постоянно бутане и дърпане, екзистенциална борба между опасност и възможност", каза още в речта си Байдън.

Той завърши речта си, като каза на хората да "се изправят“.

Демократът напусна поста си през януари, след като изкара един мандат в Белия дом. Байдън се отказа от кандидатурата си за преизбиране, след като беше изправен пред натиск след катастрофален дебат срещу Тръмп и опасения относно възрастта, здравето и психическата годност. Вицепрезидентът Камала Харис подаде кандидатурата си веднага след това, но загуби от Тръмп миналия ноември.

През май пост-президентският офис на Байдън обяви, че той е диагностициран с рак на простатата и че се е разпространил в костите му.

Ракът на простатата се оценява по агресивност, използвайки така наречената скала на Глийсън. Оценките варират от 6 до 10, като 8, 9 и 10 ракът на простатата се държи по-агресивно. Офисът на Байдън добавиха тогава, че резултатът му е 9.