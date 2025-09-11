Внезапен пороен дъжд наводни улици и спря въздушния и жп трафик в Токио

Проливни дъждове наводниха някои улици и спряха железопътния и въздушния трафик в Токио. Прогнозата е за още бури, съобщава АР.

Дванадесет сантиметра дъжд паднаха само за един час в столицата, според Японската метеорологична асоциация.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище Ханеда бяха спрени поради мълнии, което попречи на самолетите да излетят. Железопътните операции също бяха преустановени, включително скоростните влакове и други линии в региона.

В целия Токио бурята наводни улици, а някои потребители на социалните медии съобщиха, че са видели градушка. Според Токийската електрическа енергийна компания, над 7000 домове в Токио са без ток.

Властите предупредиха за още гръмотевични бури през нощта и призоваха жителите да останат по домовете си, да избягват ненужни пътувания и да следят метеорологичната информация.