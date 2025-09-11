IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Внезапен пороен дъжд наводни улици и спря въздушния и жп трафик в Токио

Властите призовават жителите да останат по домовете си

11.09.2025 | 14:42 ч. Обновена: 11.09.2025 | 17:38 ч. 0
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Проливни дъждове наводниха някои улици и спряха железопътния и въздушния трафик в Токио. Прогнозата е за още бури, съобщава АР.

Дванадесет сантиметра дъжд паднаха само за един час в столицата, според Японската метеорологична асоциация.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище Ханеда бяха спрени поради мълнии, което попречи на самолетите да излетят. Железопътните операции също бяха преустановени, включително скоростните влакове и други линии в региона.

Свързани статии

В целия Токио бурята наводни улици, а някои потребители на социалните медии съобщиха, че са видели градушка. Според Токийската електрическа енергийна компания, над 7000 домове в Токио са без ток.

Властите предупредиха за още гръмотевични бури през нощта и призоваха жителите да останат по домовете си, да избягват ненужни пътувания и да следят метеорологичната информация.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Токио буря пороен дъжд въздушен трафик
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem