След призива на Тръмп: Беларус освободи 52 затворници

Беларус освободи 52 затворници от различни националности и в момента те са на път за Литва с американската делегация, която договори тяхното освобождаване, съобщи говорител на американското посолство във Вилнюс, цитиран от Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано призова беларуския президент Александър Лукашенко да освободи задържаните, които американският лидер описа като "заложници". Това беше най-голямата група затворници, помилвани досега от Лукашенко, който се опитва да възстанови отношенията си със САЩ след години на изолация и санкции срещу бившата съветска държава.

Но това беше далеч от общо 1300 или 1400 затворници, чието освобождаване Тръмп беше поискал в разговор с Лукашенко миналия месец и в последвалите публикации в социалните мрежи.

"Делегация на САЩ, водена от представителя на администрацията на Тръмп - Джон Коул, се отправя към Вилнюс след преговори в Минск, като 52 затворници от различни националности бяха освободени“, каза говорителят на посолството.

Беларуската държавна информационна агенция БелТА съобщи, че сред освободените затворници има 14 чужденци от Литва, Латвия, Полша, Франция, Великобритания и Германия.

По-рано Лукашенко посрещна Коул в Минск, който е предал писмо на лидера на Беларус, написано на английски от Тръмп. То е било подписано с “Доналд”.



"Ако Доналд настоява, че е готов да приеме всички тези освободени затворници, Бог да ви благослови, нека се опитаме да сключим глобална сделка, както г-н Тръмп обича да казва, голяма сделка“, каза Лукашенко, който също похвали американския лидер за търсенето на мирно споразумение в Украйна.

Коул заяви, че фактът, че Тръмп, използвайки малкото си име, е "рядка проява на лично приятелство”. / БТА