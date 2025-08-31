IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Си Цзинпин се срещна с Александър Лукашенко

Днес и утре ще се протече срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество в Тянцзин

31.08.2025 | 08:30 ч.
Снимка: Reuters

Китайският лидер Си Цзинпин се срещна днес с беларуския президент Александър Лукашенко в китайския град Тянцзин, където днес и утре протича срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде беларуската новинарска агенция БЕЛТА.

Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

През 2022 година Минск и Пекин се споразумяха за всеобхватно стратегическо партньорство помежду си, припомня беларуската агенция.

Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия.

"Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко.

Сегашното посещение на беларуския лидер в Китай е 16-о по ред. За последно Лукашенко беше в Пекин в началото на юни тази година, пише БТА.

