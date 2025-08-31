Си Цзинпин се срещна с Александър Лукашенко

Китайският лидер Си Цзинпин се срещна днес с беларуския президент Александър Лукашенко в китайския град Тянцзин, където днес и утре протича срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде беларуската новинарска агенция БЕЛТА.

Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

През 2022 година Минск и Пекин се споразумяха за всеобхватно стратегическо партньорство помежду си, припомня беларуската агенция.

Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия.

"Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко.

Сегашното посещение на беларуския лидер в Китай е 16-о по ред. За последно Лукашенко беше в Пекин в началото на юни тази година, пише БТА.