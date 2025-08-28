Лукашенко: Не искам да съм диктатор, но така управлявам

Президентът на Беларус Александър Лукашенко, който управлява страната с твърда ръка от 1994 г., призна днес, че прилага авторитарни и диктаторски методи, оправдавайки се, че е „неспособен да управлява по друг начин“.

„Не бих искал да управлявам авторитарно, като диктатор. Но за момента не мога да управлявам по друг начин“, заяви Лукашенко, цитиран от президентската институция в Телеграм.

Добил популярност като „последния диктатор на Европа“, Лукашенко не се поколеба да използва сила по време на политическата криза, която обхвана страната след президентските избори през август 2020 г., които бяха отхвърлени от опозицията и поставени под въпрос от Запада и белязани от масови протестни демонстрации.

В допълнение към забраната на всички опозиционни партии и движения и затварянето на всички критични медии, той жестоко потуши всякакви публични прояви на недоволство.

Към днешна дата в Беларус има над 1300 политически затворници по последни данни на правозащитните организации.

Много лидери на беларуската опозиция бяха принудени да напуснат страната, както и стотици активисти и участници в антиправителствените протести през август 2020 г. Преизбран миналия януари за още пет години, Лукашенко отстъпи територията си на руската армия, за да нахлуе в съседната Украйна през 2022 г., което накара Киев да го смята за съучастник в руската военна интервенция.

През последните месеци той започна процес на нормализиране със Съединените щати, чийто президент Доналд Тръмп дори му се обади преди срещата на върха в Аляска с лидера на Кремъл Владимир Путин, информира ЕФЕ.