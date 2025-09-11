Джей Ди Ванс отмени пътуването си до Ню Йорк заради Чарли Кърк

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще пътува до Юта на 11 септември, за да отдаде почит на семейството на Чарли Кърк, отменяйки предишните си планове да посети Ню Йорк, за да почете жертвите на терористичните атаки от 11 септември, според източник, запознат с плановете на Ванс.

Към вицепрезидентът ще се присъедини втората дама Уша Ванс.

Джей Ди Ванс беше близък приятел на харизматичния консервативен активист Кърк, който беше смъртоносно прострелян, докато говореше на събитие в университета Юта Вали в Орем, Юта, на 10 септември.

Графикът на президента Доналд Тръмп за 11 септември остава непроменен, като той планира да присъства на събитие по случай 11 септември в Пентагона сутринта и да пътува до Ню Йорк следобед, за да присъства на бейзболния мач между Ню Йорк Янкис и Детройт Тайгърс на стадион “Янки“.