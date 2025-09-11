С церемонии и доброволен труд: Щатите отбелязват 24 години от атаките на 11 септември

Американците отбелязват днес 24 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. с тържествени церемонии, доброволен труд и други изрази на почит в памет на жертвите, съобщи Асошиейтед прес.

Много близки на около 3000-те жертви, заедно с високопоставени лица и политици, участват в днешните церемонии в тяхна памет в Ню Йорк, при Пентагона във Вашингтон и в Шанксвил в щата Пенсилвания.

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател бе сред присъстващите високопоставени лица. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и втората дама, съпругата му Уша, също трябваше да присъстват, но вместо това ще посетят семейството на консервативният активист Чарли Кърк в Солт Лейк Сити, който бе убит вчера при стрелба в кампуса на университета "Юта Вали" в щата Юта, според човек, запознат с плановете на Ванс, който говори при условие за анонимност. Убийството на Кърк предизвика въвеждането на допълнителни мерки за сигурност около церемонията по повод годишнината от атентатите на 11 септември 2001 г. на мястото където се е намирал Световния търговски център в Ню Йорк.

Много от хората събрали се на мястото на трагедията държаха снимки на загиналите си близки, докато минута мълчание отбеляза точния момент, в който първия похитен самолет се разбива в емблематичната сграда. След това членове на семействата прочетоха на глас имената на жертвите, като много от тях споделиха кратки спомени, пожелания и дори новини от живота си с изгубените си близки.

В Пентагона в щата Вирджиния 184 военнослужещи и цивилни, загинали, когато терористите от "Ал Каида" насочват самолета към централата на американската армия, бяха почетени на церемония, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп.

В 9:37 ч. местно време на 11 септември 2001 г. полет 77 на авиокомпания "Америкън Еърлайнс" (American Airlines) се разбива в Пентагона, при което загиват общо 184 военни и цивилни.

В речта си днес Тръмп разказа моменти от този ден, включително откъси от разговори с пътници, които са били на борда на отвлечените самолети. Това е първата публична поява на Тръмп след вчерашното нападение в щата Юта, при което бе убит 31-годишният десен американски активист Чарли Кърк, съюзник и поддръжник на президента.

"Днес, като една нация, ние подновяваме свещената си клетва, че никога няма да забравим 11 септември 2001 г.", заяви Тръмп по време на церемонията, която се състоя във вътрешния двор на сградата, а не на традиционното място извън стените ѝ, близо до мемориала на 11 септември. "Врагът винаги ще бъде победен ... Ние се противопоставяме на страха, издържаме на пламъците", добави той.

Президентът, който се очаква да присъства по-късно днес на бейзболен мач между отборите на "Ню Йорк Янкис" и "Детройт Тайгърс" в Бронкс, обяви също, че Кърк ще бъде посмъртно награден с Президентския медал за свобода, наричайки го "гигант на своето поколение" и "шампион на свободата".

Церемония се проведе и в поле в близост до Шанксвил в щата Пенсилвания, белязана от минута мълчание, изчитане на имената на загиналите и полагане на венци, която почете жертвите на полет 93 на "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) - отвлечения от терористи самолет, който се разби, след като членове на екипажа и пътници се опитаха да нахлуят в пилотската кабина. Сред присъстващите бе и министърът на ветераните Дъг Колинс.

При атаките загиват 2977 души, включително много финансови работници в Световния търговски център, пожарникари и полицаи, които се втурват към горящите сгради в опит да спасят човешки животи.

Атаките предизвикаха глобален отзвук и промениха курса на политиката на САЩ, както във вътрешен план, така и в чужбина. Те доведоха до "Глобалната война срещу тероризма" и водени от САЩ инвазии в Афганистан и Ирак, както и до свързани с тях конфликти, които отнеха живота на стотици хиляди войници и цивилни.

Церемонията по повод годишнината в Ню Йорк се проведе в Националния мемориал и музей на 11 септември, където два мемориални басейна, обградени от водопади и парапети с изписани имена на загиналите, отбелязват местата, където някога са се издигали Кулите близнаци. В годините след атаките американското правителство похарчи милиарди долари за здравни грижи и обезщетения за десетки хиляди хора, които са били изложени на токсичния прах, който се е разпространил над части от Манхатън при срутването на Кулите близнаци, отбелязва БТА.