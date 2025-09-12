КНДР екзекутира хора за гледане и споделяне на чуждестранни филми

Северна Корея е екзекутирала хора за гледане или разпространяване на чуждестранни телевизионни програми, включително популярни южнокорейски сериал като част от засилващите се репресии срещу личните свободи, сочи доклад на ООН за правата на човека, съобщи Ройтерс.

Наблюдението е станало по-широко разпространено от 2014 г. насам с помощта на новите технологии, а наказанията са станали по-сурови – включително въвеждането на смъртно наказание за престъпления като споделяне на чуждестранни телевизионни драми, се казва в доклада.

Ограниченията правят Северна Корея най-рестриктивната страна в света, се казва в 14-страничния доклад на ООН, който се основава на интервюта с над 300 свидетели и жертви, избягали от страната и са докладвали за по-нататъшното ограничаване на свободите.

Джеймс Хийнан, ръководител на офиса на ООН за правата на човека в Северна Корея, заяви на брифинг в Женева, че броят на екзекуциите за престъпления, включително на политическо основаниеу е нараснал от началото на ограниченията, наложени в ерата на КОВИД-19. Той добави, че неопределен брой хора вече са екзекутирани по новите закони за разпространение на чуждестранни телевизионни сериали, включително популярните драми от Южна Корея.

"Съгласно законите, политиките и практиките, въведени от 2015 г. насам, гражданите са подложени на засилено наблюдение и контрол във всички сфери на живота", се казва в заключението на доклада, който обхваща периода от 2014 г. досега, пише БТА.