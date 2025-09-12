IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Палестинец намушка гости на хотел край Йерусалим

Двама мъже са ранени, единият е в критично състояние

12.09.2025 | 21:37 ч. Обновена: 12.09.2025 | 23:12 ч.
Снимка: Reuters

Палестинец от Източен Йерусалим е намушкал няколко гости на хотел извън града. Това е втората въоръжена атака тази седмица съобщи израелската полиция, цитирана от Асошиейтед прес.

Израелските парамедици обявиха, че са евакуирали двама мъже, приблизително на 50 и 25 години, намушкани в торса, като по-възрастният мъж е бил в критично състояние.

Израелската полиция заяви, че вече е арестувала нападателя, като той първо е бил повален на земята от полицай, който не е бил на служба и е пребивавал със семейството си в хотела, когато е станало нападението. Други гости също са помогнали да задържат нападателя, докато пристигне полицията. 

Въоръжената атака бе извършена само дни по-късно след стрелба, при която загинаха шестима. Тя беше извършена от двама палестинци в окупирания от израелците Западен бряг на р. Йордан, като ислямистката групировка "Хамас" пое отговорност за атаката. 

Войната между Израел и "Хамас" предизвика смъртта на десетки хиляди палестинци и породи нарастващи сблъсъци в Израел и Западния бряг, пише БТА.

йерусалим палестинци ранени
