Москва все повече разчита на уязвими новобранци в Украйна – независимо от човешката цена. Украински служители казват, че това е стратегия, която отразява нарастващата зависимост на Москва от уязвими новобранци и готовността ѝ да разположи почти неограничен запас от човешка сила, за да постигне успехи на фронтовата линия, независимо от човешката цена.

Източници споделиха с The Telegraph проучване, в което се описват пет случая, които според тях разкриват как Русия е готова да изпраща войници, които са инвалиди или страдат от болести, на фронтовата линия.

Украински командир, пожелал анонимност, заяви пред The Telegraph, че висши служители са били запознати с поне два случая на руснаци с психични увреждания, изпратени на фронтовата линия, в допълнение към два случая, описани от USCC, и този, за който се твърди, че е показан във видеото.

Семьон Карманов е един от тях. 27-годишният мъж не е могъл да чете или пише и в детството му е била поставена диагноза „интелектуално увреждане със значителни поведенчески разстройства, изискващи грижи и лечение“, според командира.

Дори с това доживотно състояние, затворническа медицинска комисия го класифицира като „Категория А“, считайки го за годен за военна служба.

Семьон Карманов е бил диагностициран с интелектуално увреждане като дете. Карманов е транспортиран със самолет от затвора до тренировъчен лагер в окупирания Луганск и му е издаден военен билет, в който е посочен като „шофьор“ – въпреки че според майка му не е можел да шофира. Той е бил убит на фронтовата линия тази есен.

Командирът добави, че по-рано тази година 22-годишен мъж от Западна Русия с интелектуално увреждане е бил принуден от полицията да подпише военен договор, въпреки че медицинско свидетелство го е обявило за негоден за служба, пише The Telegraph.

Алексей Вахрушев е прекарал голяма част от живота си под психиатрично наблюдение и е получил образование в специализирано училище за деца с увреждания в развитието.

Но Вахрушев е бил изпратен на фронтовата линия, след като се е опитал да избяга от поста си, и настоящото му местонахождение остава неизвестно.

Многобройни видеоклипове, разпространявани в социалните медии, изглежда показват други пленени руски войници, които не могат да общуват или да разбират къде се намират – още едно доказателство, казват украински служители, за зависимостта на Москва от негодните и нежелаещите.

„Това включва както затворници от руски затвори, които имат групи увреждания поради хронични заболявания, така и руски цивилни, които въпреки здравословните си проблеми се съгласяват да подпишат договор с руското Министерство на отбраната, често под натиск“, каза Жмайло.

Той описа друг случай, свързан с войник на име Артьом Радаев, също на 22 години, който е бил инвалид от детството си, но въпреки това е бил изпратен на фронта от 4-та отделна мотострелкова бригада.

Няколко дни по-късно той изчезва близо до Горловка.

Майка му, Галина, по-късно го разпознава на снимка на руски войници, вързани за дървета като наказание за отказа си да се бият.

Въпреки многократните обжалвания до военните власти, тя не е получила информация за съдбата му.

Жмайло каза, че в първия ден на Владимирович в Украйна се е паникьосал и се е скрил в кабина на електрически трансформатор, където е бил заловен. Местонахождението му остава неизвестно.

В допълнително доказателство за скъпоструващите тактики на Русия, войник, сражаващ се в Часов Яр, заяви тази седмица, че новомобилизираните новобранци, изпратени на фронта, често умират почти веднага, като собственото му подразделение претърпява над 90 процента загуби.

Данните от Генералния щаб на Украйна, подкрепени от доклади на Института за изследване на войната, потвърждават високите руски загуби в града в района на Бахмут, като се оценяват на около 210 000 жертви по време на лятната офанзива, с минимални териториални придобивки.

Но Анна, контактът на The Telegraph във военните, каза: „Не можем да твърдим, че уравнението на X руски жертви е равно на победа или загуба, защото докато всеки войник е живот за нас, за Путин всеки войник е просто средство за постигане на цел, от която той има безкраен запас.

Кремъл „не гледа на пехотата като на хора“

Анна каза, че войната вече не е въпрос на умения, а на човешка сила, добавяйки, че въпреки че Украйна има предимство в някои аспекти, огромният брой на Русия и готовността ѝ да изпраща вълни от мъже в битка удрят силно.

„Ние сме по-квалифицирани, ако сравните нашия средностатистически човек с техния. Ние имаме малко по-добри технологии; те имат много по-добро производство. Разликата е в неумолимите вълни от помощ. Всеки войник е инструмент или за придобиване на земя, или за смърт, опитвайки се, още по-добре, ако ни вземат със себе си. Партньорите и обществеността трябва да осъзнаят, че Кремъл не гледа на пехотата си като на хора, а като на имущество.“

Полковник Александър Завтонов от 30-ти корпус на морската пехота на Украйна, служещ в Херсонска посока, заяви пред изданието, че неговите войници са в подобно затруднено положение.

Полковник Завтонов каза, че макар атаките често да не са мащабни, тяхната непрекъснатост и брой са насочени към изтощаване на украинските сили.