Турция издаде заповед за арест на Нетаняху заради геноцид

Общо 37 заподозрени са обект на арестни заповеди

07.11.2025 | 22:23 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Турското правосъдие издаде заповеди за арест за геноцид срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и няколко израелски длъжностни лица, сред които министърът на отбраната Израел Кац и министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир.

Общо 37 заподозрени са обект на арестни заповеди, посочи прокуратурата в Истанбул, без обаче да предостави пълен списък.

Сред тях е и началникът на израелския генерален щаб Еял Замир, посочва прокуратурата в Истанбул, която осъжда „геноцида и престъпленията срещу човечеството, систематично извършвани от израелската държава в Газа“, предаде АФП.

Турското правосъдие цитира и случая с „Болницата на турско-палестинското приятелство“ в Ивицата Газа, построена от Турция, която през март беше ударена от израелската армия, която твърди, че е служила като база за бойци от палестинското ислямистко движение Хамас.

Турция, една от най-критичните страни по отношение на войната в Газа, вече се присъедини миналата година към процедурата за геноцид срещу Израел, заведена от Южна Африка пред Международния съд (МС), отбелязва БГНЕС.

Бенямин Нетаняху геноцид Израел Кац
