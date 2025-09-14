Два влака дерайлираха в Русия

Два влака дерайлираха в различни части на западната Ленинградска област рано днес, съобщи областният управител Александър Дрозденко. При един от инцидентите машинистът е загинал, а железопътният трафик е сериозно нарушен.

Инцидентите станаха часове след като взривно устройство детонира върху жп линия в западната Орловска област късно в събота, при което загинаха трима души.

„В района на гара Семрино, в Гатчинския район на Ленинградска област, дерайлира дизелов локомотив. Машинистът бе затиснат в кабината и почина в линейката след като бе изваден,“ написа Дрозденко в Telegram.

По-рано той съобщи и за друг случай – товарен влак с 15 празни цистерни е дерайлирал по-на юг, но без пострадали. „Разследващите проверяват версията за саботаж,“ допълни управителят.

През последните месеци руската железопътна мрежа многократно бе разтърсвана от дерайлирания, експлозии и пожари, за които властите обвиняват украински диверсии. Киев рядко поема отговорност, но често приветства подобни атаки, като изтъква, че Русия използва влаковете за транспортиране на войници и гориво към фронта в Украйна.