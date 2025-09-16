Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж на Халкидики

Вълк е нападнал 5-годишно момиче от Сърбия на плаж в Неос Мармарас на полуостров Халкидики в Северна Гърция, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

Инцидентът е станал рано тази сутрин, като по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ момиченцето е играело на плажа, когато дивото животно я е повалило на земята и я е ухапало по гърба.

Пострадалото дете първоначално е откарано в местен здравен център, а след това момичето е преместено в болница. По информация на медията към момента детето е изписано и е в добро здраве.

След случая гръцките власти са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му, отбелязва още „Катимерини“./БТА