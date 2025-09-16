IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж на Халкидики

Инцидентът е станал рано тази сутрин

16.09.2025 | 17:52 ч. Обновена: 16.09.2025 | 19:01 ч. 10
Неос Мармарас. Снимка: IstockPhoto

Вълк е нападнал 5-годишно момиче от Сърбия на плаж в Неос Мармарас на полуостров Халкидики в Северна Гърция, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“. 

Инцидентът е станал рано тази сутрин, като по информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ момиченцето е играело на плажа, когато дивото животно я е повалило на земята и я е ухапало по гърба. 

Пострадалото дете първоначално е откарано в местен здравен център, а след това момичето е преместено в болница. По информация на медията към момента детето е изписано и е в добро здраве. 

След случая гръцките власти са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му, отбелязва още „Катимерини“./БТА

