Обидни думи, скандали, ритници и малко флирт: Какво запомнихме от 51-то НС

51-то Народно събрание остава в историята като поредното, белязано от използване на обидни думи от страна на депутатите. Стигне се до високо напрежение в и извън пленарна зала - ритници, закани, сплашване.

Около Коледните празници в историята влезе и репликата “Кой разпореди това безобразие?!”, изречена от Асен Василев в бюджетната комисия. Изразът се превърна дори в рефрен на песен…

Какво видяхме още - Музей на сглобката, Пуделите, Делян Пеевски от картон, преследване в кулоарите, физическа саморазправи и… един деликатен флирт в пленарна зала.

Един от главните заподозрени за физическите разправии беше лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който провокиран или не, почти винаги беше в центъра на скандала.

Скандалът в бюджетна комисия

На 26 ноември миналата година вместо в 14.15 часа, както се очакваше, парламентарната Комисия по бюджет и финанси започна с два часа по-рано. Това доведе до разгорещен двучасов спор между представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев бе категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента”, а след това няколко пъти попита: “Кой разпореди това безобразие?”

"Тук се разпореждаме с парите на българските граждани", заяви Василев, сякаш изпаднал в истерия и продължи да повтаря многократно, че няма да позволи гласуване. Заседанието първоначално бе насрочено за 14:15 ч. Малко след 12:00 ч. заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче обяви прекъсване на пленарното заседание и свика комисията извънредно в почивката. Това предизвика острата реакция на ПП-ДБ, чиито представители бяха обявили протестна акция с видеостена пред парламента за 14:00 ч.

Добрев бе категоричен, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Той дори призова да бъде извикан лекар, макар да се осъмни "дали би помогнал, тъй като проблемът е много сериозен".

Депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам, в опит да освободи заседанието от блокадата, дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев в опит да го изключи.

“Реферерендум” в защита на българския лев

В последните дни на 2025 година, на прага на приемането на страната ни в еврозоната, ПГ на “Възраждане” разпъна трансперант в защита на националната валута с… правописна грешка. Това привлече вниманието на Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

По-късно от “Възраждане” обясниха, че случилото се е било част от артистична провокация и не е случайно. В официалното си изявление те посочиха, че “нестандартна провокация накара всички отново да заговорят за референдума за лева.

Ритник от Радостин Василев

Високо беше напрежението в парламента на 17 декември миналата година по време на редовното заседание на НС, което беше прекъснато заради бой между народни представители.

Докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на ПП-ДБ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй“, камерите показаха размяна на реплики и последвал физически сблъсък между Гюнай Далоолу от ДПС-НН и Радостин Василев от МЕЧ.

От кадрите се видя посягане от Далоолу, ритник от Василев и опит за удар с юмрук към депутата от “ДПС-Ново начало”.

Напрежение между Мирчев и Пеевски

Напрежение и опасно близък словесен сблъсък в парламента на 3 декември миналата година. От "Да, България" публикуваха видео в социалните мрежи, на което депутатът от ДБ Ивайло Мирчев е гневен и иска обяснение от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски по повод негови думи, които определи като обидни.

По-рано в кулоарите на парламента Пеевски направи остър коментар. "Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха... къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам", посочи той.

Ивайло Мирчев, придружен от Асен Василев, Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и други депутати от ПП-ДБ отидоха до стаята на "ДПС-Ново начало" в Народното събрание и потърсиха Пеевски за лично обяснение за казаното.

"Да излиза Пеевски и искам да ми обясни как съм се навеждал", казва Мирчев на отворил вратата депутат. Отговарят му, че го няма в момента. "Да излезе пред нас Пеевски и да обясни", призовава и Божанов.

"Звънни му по телефона и го извикай, звънни на Пеевски веднага. Нека най-смелият човек да идва! Тук съм! Давай, давай, давай! Звънни му да идва веднага", посочва още веднъж Мирчев още по-гневен към депутата, който стои на вратата. След няколко минути лидерът на "ДПС-Ново начало" се появява и двамата с Мирчев застават лице в лице.

Депутатът от ДБ избута за рамото Пеевски в опит да го спре, а той си извърта рязко ръката и продължава напред.

"Защо лъжеш, че съм се навеждал, хората казаха да изчезваш", пита го Мирчев. "С вас няма какво да разговарям! Не на омразата, не на омразата, не на омразата", повтаря три пъти Пеевски и затръшва вратата пред Мирчев.

Делян Пеевски, но от картон

Часове преди протеста срещу кабинета "Желязков" депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова внесе в пленарната зала хартиена фигура на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски и я постави на стол в редицата на парламентарната група.

“Музея на сглобката“

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посрещна посетителска група млади хора в “Музея на сглобката” в Народното събрание в кабинет 222, където се помещава кабинетът му, който той превърна в "музей" с фотографии и разпечатки от времето на “сглобката“.

“Еничари”, русофили и русофоби в парламента

Друг основен заподозрян в словесните разправии в Костадин Костадинов и “Възраждане”. До напрежение, скандал и размяна на остри реплики и обиди се стигна за пореден път на 29 май миналата година. В спор влязоха депутатите от "Възраждане" и ПП-ДБ. А "ябълката на раздора" се оказа темата за изучаването на руския език в България.

Заради пререкания и нарушаване на реда председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка за потушаване на напрежението, а Ивайло Папов и Костадин Костадинов от “Възраждане“ и Манол Пейков от ПП-ДБ получиха наказание “забележка“ за използвани от тях оскърбителни думи от трибуната.

След забележката Костадинов заяви от парламентарната трибуна, че няма да спрат да наричат "еничарите - еничари", след което и той получи "забележка".

Междувременно депутатите от "Възраждане" се качиха на парламентарната трибуна, за да опитат да се саморазправят словесно с Пейков. Дойдоха и останалите депутати от ПП-ДБ. Микрофоните бяха спрени, а Костадинов получи “забележка”.

Флиртът между Белобрадова и Таслаков

На 27 февруари тази година в пленарната зала на парламента освен важни международни теми, имаше и неочаквано закачливо взаимодействие между двама депутати.

Разигра се неочакван “момент на радост“ между Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ и Стоян Таслаков от "Възраждане". Двамата се поздравиха с кратки закачливи реплики, на фона на избухналата в смях в зала.

Всичко започна от реплика на председателя на Народното събрание. "Следващото изказване е на господин Таслаков. Заповядайте, имате думата, жалко, че госпожа Белобрадова я няма в залата. Тя винаги пита за вас", каза председателят на НС Рая Назарян.

"Това споразумение е една скрита Истанбулска конвенция. Ще учим на демокрация и права на човека хората в Африка, Самоа и Тихоокеанския басейн. Знаете ли кой е от Самоа? Дуейн Джонсън - Скалата, един здрав, як мъжага. Сега ЕС ще учи неговите братя как да си сменят пола. И не се шегувам. За каква демокрация става въпрос?", попита Таслаков.

В този момент в пленарната зала влезе депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Таслаков се обърна към нея с думите: “Госпожо Белобрадова, радвам се, че влязохте в залата, за да ме видите. Няма какво повече да добавя“.

От своя страна тя взе думата от трибуната: “Аз като разбрах, че времето на господин Таслаков е изтекло, си казах: Ще му дам на господин Таслаков още три минути, толкова време го чакам да излезе на трибуна, толкова време го моля. Всеки път питам: Къде е господин Таслаков. Къде е? Няма го и го няма... Най-накрая днес господин Таслаков намери време да се появи на трибуната. Давам ви още три минути да кажете още неща, защото не мога да ви се нарадвам, че сте тук“.

В дуплика Стоян Таслаков беше категоричен: “Госпожо Белобрадова, радвам се да ви видя така превъзбудена! За съжаление съм женен, обвързан съм сериозно! За ваше съжаление! Не за мое! Няма какво повече да добавя“.

А дали ще има продължение и в 52-то Народно събрание, предстои да разберем…