Русия вербува алкохолици и ги праща на фронта в Украйна

Когато двама руски военнослужещи пристигнаха в окупирана Украйна миналата седмица, те нямаха спомен как са стигнали там, нито пък можеха да ходят.

"Други военнослужещи са принудени буквално да ги носят", пише Анастасия Кашеварова, провоенен руски блогър с тесни връзки с военни служители.

Мъжете са били дългогодишни алкохолици със сериозни здравословни проблеми, които са били подлъгани да сключат военни договори с руското министерство на отбраната от престъпници, които са прибрали таксите им за регистрация, твърди Кашеварова. Вероятно са били пияни, когато са се регистрирали.

"Те пикаят и се изхождат в собствените си легла в блиндажа и смърдят", написа тя в публикация в социалните мрежи, придружена от снимка на един от новобранците на патерици. "Това не са изолирани случаи."

Алкохолиците отдавна са обект на нападения в Русия от престъпни банди, които ги заливат с водка и ги убеждават да подпишат договор за собственост на апартаментите им. Изглежда, че бандите сега са променили тактиката си спрямо реалностите на военното време. Еднократните бонус плащания за записване в руската армия се различават в различните региони, но могат да достигнат до 2,5 милиона рубли (22 000 британски лири), цената на апартамент в някои градове.

Докато Русия се бори да подсили войските си в Украйна, властите са все по-отчаяни да изпълнят квотите за набиране на военни.

"Ясно е, че на фронта са необходими хора. Има регионални квоти. Но регионите работят толкова усилено, че избутват на фронта всеки, когото могат", каза Кашеварова.

Най-малко 203 000 руски войници са били убити в Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., според руската служба на BBC и Mediazona, опозиционен уебсайт. Цифрите включват само потвърдени смъртни случаи и истинският брой на жертвите може да е повече от 400 000, казват анализатори.

Мащабът на загубите на Русия досега не е довел до протести

Въпреки това, Иля Ремесло, адвокат и блогър, който отдавна подкрепя Кремъл, предизвика фурор тази седмица, когато се нахвърли върху президента Путин и войната.

"Путин не е легитимен президент. Той трябва да подаде оставка и да бъде съден като военен престъпник и крадец", написа той в Telegram, където има над 90 000 последователи.

Ремесло, който живее в Санкт Петербург и преди това е осъждал опозиционни фигури, също каза, че Путин става все по-слаб и ще загуби властта си тази година. Причината за внезапната му промяна в мнението е неясна.

Алкохолиците не са единствените в Русия, с които се злоупотребява по време на война. В руските медии се появиха множество съобщения за жени, наричани "черни вдовици", които се стремят да се омъжат за мъже, отиващи на фронта, с надеждата, че ще получат обезщетение от около 150 000 паунда, ако бъдат убити в битка. Сумата е около 20 пъти по-висока от средната заплата в Русия.

В един случай се твърди, че неназована медицинска сестра умишлено е търсила тежко ранени войници в болница и ги е убеждавала да се оженят за нея.

"Тя се е омъжвала за онези, на които не им е оставало много време", каза Роман Альохин, провоенен блогър, пред руския вестник "Аргументи и факти".

По думите му медицинската сестра е успяла да се омъжи за петима войници, преди да бъде уволнена. Твърдението е невъзможно да се потвърди.

Москва вече е освободила от затвора закоравели престъпници, включително серийни убийци и изнасилвачи, за да се бият в Украйна. Някои са убивали отново след завръщането си от фронта. Най-малко 274 руски цивилни са загинали в резултат на насилствени престъпления, извършени от бивши затворници, според "Вьорстка", руски опозиционен уебсайт.

След като стигнат до фронта, руските войски все повече се възприемат като ресурс за еднократна употреба, когато става въпрос за пропаганда, казват украинските командири.

Миналия месец в украинска военна база на The Times беше показан видеоклип на руски сили, влизащи в град и издигащи знамето на страната си, само за да бъдат унищожени за минути от украински дронове. Записи на руски войски, издигащи знамената, често се използват от Москва, за да се твърди, че са спечелили бойните полета, твърди украинската армия.