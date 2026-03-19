Пратиха блогърът, разкритикувал Путин, в лудница

Блогърът Илия Ремесло, който нарече Владимир Путин нелегитимен президент и призова той да бъде съден като военнопрестъпник, е приет в психиатрична болница в Санкт Петербург. Информацията бе съобщена от друг провоенен блогър, Александър Картавих.

Ремесло е бил приет в Общинската психиатрична болница № 3 "И. И. Скворцов-Степанов" вечерта на 19 март, съобщиха източници "директно от болницата".

Според "База", блогърът, критикувал Путин, е в отделение 16, специализирано в лечение на мъже със симптоми на психотично разстройство, появили се за първи път. Каналът споменава, че в отделението се лекуват пациенти с халюцинации, нарушения на мисленето и несвързана реч.

Информацията за хоспитализацията на Ремесло се потвърждава и от "Фонтанка". На рецепцията в клиниката на кореспондента на изданието е било казано, че на пациента, който носи същото име като блогъра, може да бъде изпратен колет в събота и сряда.

Журналистът Александър Плюшчев, който записа интервю с Ремесло на 18 март, заяви, че не е отговарял на съобщения, изпратени в четвъртък сутринта, "и дори не ги е чел", като същевременно е игнорирал обажданията в WhatsApp. Междувременно, в интервюто с Плюшчев, Ремесло заяви, наред с други неща, че не планира да напуска Русия.

По-рано, вечерта на 17 март и сутринта на 18 март, Ремесло, който преди това подкрепяше руските власти и активно се противопоставяше на опозицията, публикува серия от публикации в своя Telegram канал, в които остро критикува Кремъл и лично Путин, като по този начин предизвика вълна от недоумение и възмущение в средата на Z поддръжниците.

Началникът на чеченските специални части Апти Алаудинов написа, че Ремесло е започнал да критикува властите "в един от най-трудните моменти за страната", което според него "не може да не предизвика леко отвращение" поради "преследването на абонати и илюзорна слава".

В публикациите си блогърът изброи шест ключови причини за недоволството си от президента: войната с Украйна, която той нарече "абсолютно безнадеждна" и която нанася огромни щети на икономиката; цензура в интернет и медиите; неограничен срок на власт на Путин; липса на уважение към гражданите; "луд, граничещ с болест, жажда за лукс."