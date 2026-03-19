Ще увеличи ли Индия зависимостта си от руски самолети заради Tejas Mk2?

Първият полет на усъвършенствания изтребител Tejas Mk2, разработен от индийските военновъздушни сили, е забавен с две години, след дълга и последователна история на сериозни забавяния, които сериозно са подкопали програмата Tejas през цялото ѝ развитие. Местните медии съобщават, че въпреки че Индийският съвет за отбрана е одобрил програмата в края на 2022 г., действителното разпределение на финансирането и финализирането на международното сътрудничество по-късно са отложени за края на 2023 г. Tejas Mk2 е значително по-сложен и усъвършенстван самолет от действащия в момента изтребител Tejas, наричан още Tejas Mk1, с по-голям фюзелаж, „канарди“ за подобрена маневреност и по-мощен двигател F414, доставен от САЩ, който да замени по-стария F404, пише MWM.

След като американският доставчик на двигатели General Electric се сблъска с проблеми с веригата за доставки, причинявайки забавяне на доставката на F414, имаше значителни спекулации, че за програмата може да се обмисли алтернативна силова установка. Основен проблем, който се очаква да забави разработването на новия вариант на Tejas, е изискването поне 80 процента от частите му да се произвеждат в Индия, като се има предвид силната тенденция местните програми да се сблъскват със значителни забавяния, а ограниченото разнообразие на индустриалната база се очаква да направи това изключително трудно за постигане. Очаква се Tejas Mk2 да осигури допълващ лек еквивалент на изтребителя за превъзходство във въздуха Су-30MKI „4+ поколение“, който в момента е гръбнакът на флота, и е много по-малък самолет с по-малко от половината мощност на двигателя и много по-ниски нужди от поддръжка и оперативни разходи.

През септември 2025 г. индийското Министерство на отбраната подписа най-големия договор за обществена поръчка в историята на програмата Tejas,

поръчвайки 97 леки изтребителя Tejas Mk1A за 7 милиарда долара. Доставките са планирани да започнат през 2027–2028 г., като новият вариант на Tejas ще има леко подобрена авионика в сравнение с предишните модели. Въпреки че Tejas се разработва от близо 40 години, той все още не е влязъл в експлоатация в значителни количества. Самолетът е осъществил силно отложения си първи полет на 4 януари 2001 г., а влязъл в експлоатация в ограничен брой само 18 години по-късно, през февруари 2019 г. При цена от приблизително 72 милиона долара на самолет, рентабилността на изтребителите многократно е била поставяна под сериозен въпрос.

Tejas MK2 е една от многото програми за изтребители, които в момента се изпълняват в Индия, и е най-консервативната по отношение на бойния си потенциал. През февруари 2026 г. беше потвърдено, че Министерството на отбраната напредва с плановете си за цялостна модернизация на своите тежки изтребители Су-30MKI с руска помощ, по програма, която първо ще се фокусира върху подобряването на 84 от над 270 изтребителя чрез интегриране на широк спектър от нови подсистеми. Счита се, че проектът има много значителен потенциал за модернизация с технологии от пето поколение. След като през февруари 2025 г. беше потвърдено, че се обмисля сделка за лицензионно производство на Су-57 от пето поколение, през януари 2026 г. индийското Министерство на отбраната потвърди, че тези разговори са достигнали напреднал технически етап, като руското Министерство на отбраната е направило безпрецедентно предложение да предостави пълен достъп до своя изходен код като част от сделката. Индия също разработва свой собствен изтребител от пето поколение по програмата AMCA, въпреки че се очаква това да не доведе до въвеждане на самолет в експлоатация до близо 2040 г. Очаква се трудностите, които забавиха вътрешните програми, допълнително да увеличат интереса към усъвършенствани руски изтребители, които могат да бъдат доставени много по-бързо.