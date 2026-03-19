Румен Христов: ГЕРБ-СДС не са се отказали да се борят за първото място

Остават броени часове до старта на предизборната кампания.

"Получавахме подкрепа от "ДПС-Ново начало", но по важни теми по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), във връзка с Еврозоната, бюджета. Стигнахме до избори и сме в навечерието на кампания", коментира лидерът на СДС и кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС Румен Христов в предаването "Денят ON AIR".

Според него черният пиар не помага и те няма да се обърнат към него.

Увеличаването на БВП

"Състезанието е много оспорвано. Трябва да излагаме нашите идеи за това как българските граждани могат да живеят по-добре. Това може да стане само с увеличаване на Брутния вътрешен продукт (БВП)", каза Христов пред Bulgaria ON AIR.

Партийният лидер отбеляза, че тяхното предложение е да се разберат всички партии и да работят за ускорен икономически растеж, "за да стигнем в края на мандата, ако той бъде пълен, 200 млрд. евро БВП".

"Заеми - да, но само за ефективни проекти, които насят стойност", посочи лидерът на СДС.

Политическата надпревара

Христов заяви, че от ГЕРБ-СДС не са се отказали да се борят за първото място.

"Времето в политиката е много важно. Остава един месец. Всичко може да се случи. Ще има и дебати, доколко нещата за един президент, който 9 години управлява България, са нещо ново и той е новият спасител, който няма нищо общо с политическата система, при положение, че е бил държавен глава", коментира лидерът на СДС.

Бюджетът на България

Според Христов ще се намери начин да не се стигне до бюджетен дефицит.

"Веднъж увеличена пенсия и заплата, не се връща назад. Надявам се следващото правителство да успокои тези харчове, защото не са добре за нашите деца и внуци", смята той.

Цените на горивата

Лидерът на СДС коментира и покачването на цените на горивата на фона на конфликта в Близкия изток.

"Ние трябва да следваме пазарите, защото те важат като цени в целия свят. Ако задържаме изкуствено цените, впоследствие може да не може да си закупим нефт, поради рязкото покачване на цените. Трябва да изберем дали ще има бонбончета за известно време, които ще ни донесат пакости", отбеляза Христов.

По думите му резервът е за екстремни ситуации, а в момента няма такава.

"Цените не можем да ги контролираме. Те се контролират от пазара. Нямаме проблем с доставките", увери гостът.

На въпрос за какво се подготвят от ГЕРБ-СДС - за управление или за опозиция - Христов отговори, че са готови и за двете. И подчерта, че ще бъдат конструктивни.