Върховният съд в Косово отхвърли жалбата за бурки в училищата

Върховният съд на Косово е отхвърлил жалба, целяща да разреши носенето на жиджаб в училищата на територията на Косово, потвърждавайки, че министерството на образованието на Косово има право да определя правилата за облеклото на учениците в учебните заведения в страната, съобщава Радио Свободна Европа.

Жалбоподател по случая е Организацията за професионално развитие на жените „Арита“. От организацията твърдят, че административният член, който позволява на Министерството да определя облеклото на учениците, не може да забрани упражняването на конституционните права и свободи на момичетата, които носят хиджаб.

В жалбата на „Арита“ се посочва още, че през последните четири години са получени множество оплаквания от момичета, които са били изключени от държавни училища или чието редовно посещение на училище е било преустановено поради това, че носят хиджаб.

Носенето на религиозно облекло в училищата в Косово е забранено от 2010 г. насам с решение на косовското министерство на образованието. Въпросът за изключването на ученичките, които носят хиджаб, от косовските образователни институции обаче остава дългогодишен проблем, отбелязва Радио Свободна Европа. /БТА