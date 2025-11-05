IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Върховният съд в Косово отхвърли жалбата за бурки в училищата

Има оплаквания от изключени ученички

05.11.2025 | 08:45 ч. 39
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Върховният съд на Косово е отхвърлил жалба, целяща да разреши носенето на жиджаб в училищата на територията на Косово, потвърждавайки, че министерството на образованието на Косово има право да определя правилата за облеклото на учениците в учебните заведения в страната, съобщава Радио Свободна Европа.

Жалбоподател по случая е Организацията за професионално развитие на жените „Арита“. От организацията твърдят, че административният член, който позволява на Министерството да определя облеклото на учениците, не може да забрани упражняването на конституционните права и свободи на момичетата, които носят хиджаб.

В жалбата на „Арита“ се посочва още, че през последните четири години са получени множество оплаквания от момичета, които са били изключени от държавни училища или чието редовно посещение на училище е било преустановено поради това, че носят хиджаб.

Носенето на религиозно облекло в училищата в Косово е забранено от 2010 г. насам с решение на косовското министерство на образованието. Въпросът за изключването на ученичките, които носят хиджаб, от косовските образователни институции обаче остава дългогодишен проблем, отбелязва Радио Свободна Европа. /БТА

Тагове:

бурка хиджаб косово върховен съд
