МС предлага Кристалина Георгиева да бъде наградена с орден „Стара планина“

Правителството предлага Кристалина Георгиева за награждаване е орден „Стара планина“, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен за нейния принос за повишаване репутацията на страната ни като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции.

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г.

Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост.

Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор. В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси.

Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции.

Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път.

Правителството счита, че връчването на държавната награда ще бъде израз на висока чест и уважение към Кристалина Георгиева.

Кристалина Георгиева зае тринадесетото място в класацията на "Форбс" (Forbes) през 2024 г. за най-влиятелните жени в света, припомня БТА.