Стрелецът на Фицо обжалва присъдата си

Юрай Цинтула, който простреля премиера на Словакия Роберт Фицо в град Хандлова на 15 май миналата година, обжалва присъдата си от Специализирания криминален съд, който го осъди на 21 години затвор, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

“След като съдът получи разписки от всички страни по производството, той ще представи делото на Върховния съд за обжалване“, заяви Мария Хоракова от Специализирания криминален съд.

Съдът призна Юрай Цинтула за виновен в извършване на терористичен акт и го осъди на 21 години затвор. Подсъдимият простреля премиера Фицо пет пъти по време на заседанието на правителството му в Хандлова миналия май, причинявайки му тежки наранявания.