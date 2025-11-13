IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Стрелецът на Фицо обжалва присъдата си

Юрай Цинтула е осъден на 21 години затвор

13.11.2025 | 18:22 ч. 2
Reuters

Reuters

Юрай Цинтула, който простреля премиера на Словакия Роберт Фицо в град Хандлова на 15 май миналата година, обжалва присъдата си от Специализирания криминален съд, който го осъди на 21 години затвор, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

“След като съдът получи разписки от всички страни по производството, той ще представи делото на Върховния съд за обжалване“, заяви Мария Хоракова от Специализирания криминален съд.

Свързани статии

Съдът призна Юрай Цинтула за виновен в извършване на терористичен акт и го осъди на 21 години затвор. Подсъдимият простреля премиера Фицо пет пъти по време на заседанието на правителството му в Хандлова миналия май, причинявайки му тежки наранявания.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Роберт Фицо стрелец затвор терористичен акт присъда обжалване Юрай Цинтула
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem