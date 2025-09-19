Макрон: Франция ще обмисли санкции срещу Израел, ако офанзивата в Газа не бъде прекратена

Френският президент Еманюел Макрон обвини Израел, че води „постоянна война“ в Газа, и заяви, че във Франция ще се проведе дебат за икономически санкции срещу Израел, ако той продължи операцията си в град Газа, пише The Times of Israel.

В интервю за Channel 12 преди очакваното признаване на палестинската държава Макрон заявява, че основният приоритет на Франция е освобождаването на всички заложници и че „ние признаваме правото на Израел да се защитава“.

Той казва, че „Израел възстанови своята кредибилност“ в региона с военните си успехи след атаките от 7 октомври, но сега нанася щети на имиджа си в света.

"Израел е постигнал толкова много успехи в Газа, каза той. „Сега нека започнем нова фаза.“

Той казва, че Франция признава палестинската държава, за да изолира Хамас и да „задейства поредица от нови поведения и нови ангажименти“.

Попитан за възможността Израел да анексира части от Западния бряг в отговор на признаването, Макрон протестира, че „Западният бряг няма нищо общо с Хамас“ и че това се прави, за да се унищожи възможността за две държави.