Козак напусна Путин, с какво ще бъде запомнен най-известния украинец в Кремъл?

Заместник-ръководителят на президентската администрация и някога най-близкият съюзник на Владимир Путин, Дмитрий Козак, напусна поста си по собствено желание.

Вечерта на 18 септември Владимир Путин подписа указ за освобождаване на Козак. Малко преди това няколко медии, включително RBC и Forbes, съобщиха, позовавайки се на източници, че Козак напуска поста си.

Според източници на RBC, Козак обмислял различни предложения за преминаване към бизнес, което е обичайна практика за бивши високопоставени служители. Един от източниците на Интерфакс твърди, че кандидатурата му се разглежда за поста представител на президента в Северозападния федерален окръг.

Козак се смята за почти единствения служител в обкръжението на Владимир Путин, който се е противопоставил на войната в Украйна. Той беше ключов „куратор“ на украинския въпрос в Кремъл в продължение на няколко години, а преди пълномащабното нахлуване на Русия беше главен преговарящ на Москва за войната в Донбас.

Преди самото нахлуване Козак проведе няколко срещи с началника на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак. След това ръководителят на кабинета докладва на Зеленски за „напредък“ в отношенията с руснаците и дори за споразумения за деблокиране на тристранната контактна група за Донбас.

След началото на Първата световна война Козак изпада в немилост и Путин де факто го отстранява от украинското направление. Редица източници сочат, че той уж е изразил несъгласието си с нахлуването на Путин в Украйна, но няма доказателства за това или за публичните му изявления.

Козак заема поста заместник-ръководител на руската президентска администрация от 2020 г.

През 2021 г. BBC Украйна посети село Бандурово близо до Уман, дом на един от най-влиятелните политици в съвременна Русия.

Кой е Дмитро Козак?

Дмитро Козак е роден и израснал в Бандурово, където родителите му са работили в колективно стопанство. Завършва местното средно училище през 1976 г. Учителите му споделят пред BBC, че езикът на обучение е бил украински и че по онова време Козак е бил просто обикновено украинско момче.

Той отива да служи в армията в специалните части на Главното разузнавателно управление (ГРУ), след което известно време учи във Виница, но успява да влезе в Юридическия факултет на Ленинградския университет. Там, в Ленинград, започва кариерата си като прокурор, а след разпадането на СССР работи в градската управа на Ленинград, където попада в орбитата на бъдещия руски президент Владимир Путин.

Когато Путин става президент на Русия, кариерата на Козак тръгва нагоре - работи в ръководството на администрацията на Путин и в правителството, а също така ръководи неговия предизборен щаб.

Путин толкова много се доверява на Козак, че той отговаря за подготовката и изграждането на олимпийските обекти за любимото дете на президента - Зимните игри през 2014 г.

През 2020 г. Козак напуска руското правителство и отново става заместник-ръководител на администрацията на Путин. Той заменя Владислав Сурков като куратор на „украинския въпрос“ и участва в преговори с Украйна в Минск и в Нормандския формат.

През 2019 г. ръководителят на ОП Андрий Ермак установява личен контакт с Козак и дори успява да договори с него известната размяна на затворници. Тогава Олег Сенцов, Александър Колченко, Роман Сущенко, украински моряци и други затворници на Кремъл се завърнаха в Украйна.

Когато напрежението започна да нараства през пролетта на 2021 г. относно евентуална ескалация на войната в Украйна и хиляди руски войници се събраха на границата с Украйна, Козак открито заплаши Киев. Той повтори наратива на Путин, че Украйна е агресорът, а Русия само се защитава. Той също така обяви „началото на края на Украйна“.

„Вярвам, че вече има такива оценки и аз подкрепям оценките, които съществуват в Украйна, че началото на военните действия е началото на края на Украйна. Това е самоубийство, изстрел не в крака, а в слепоочието“, каза той тогава и заплаши, че Русия ще защити руските граждани, живеещи в Донбас. „Ако, както казва нашият президент, там бъде организирана Сребреница, вероятно ще бъдем принудени да се защитаваме“, каза Козак, повтаряйки думите на Путин, че Украйна може да организира геноцид над руснаци.

Шест месеца по-късно, след като призна независимостта на самопровъзгласилите се републики на Донбас, Русия нахлу в Украйна от север, юг и изток. Само няколко седмици по-рано Ермак проведе разговори с руснаците, които го увериха, че всичко това е „истерия от страна на Запада“. А точно две седмици преди нахлуването, на 10 февруари 2022 г., Ермак разговаря с Козак и докладва на Зеленски за положителната динамика в отношенията.

Твърди се, че тогава страните са се споразумели да деблокират работата на тристранната контактна група за Донбас и да продължат диалога. Зеленски му повярва. В същото време, както съобщиха медиите, Козак беше почти единственият високопоставен служител в обкръжението на Путин, който не е подкрепил руската инвазия в Украйна.

Източник на Forbes, по-специално, заяви, че Козак е бил готов да напусне президентската администрация през 2022 г., след началото на „специалната военна операция“.

Както твърдят източници на Ройтерс, на 21 февруари 2022 г. Козак се обявил против началото на военни действия в Украйна по време на закрита част от заседанието на Съвета за сигурност. А след 24 февруари той преговаря с Киев и постигна редица отстъпки по важни за Москва въпроси (например отказ от присъединяване към НАТО). Руският президент обаче в крайна сметка отхвърли споразумението и настоя за продължаване на войната, пише агенцията през август 2022 г.

The New York Times също съобщи през август същата година, че Козак се е обявил тайно против бойните действия в Украйна. Според вестника източници, той представил на Путин друго предложение за прекратяване на огъня и мирни преговори. В резултат на това позицията на Козак по отношение на войната в Украйна очевидно е довела до това той да „разочарова Путин“ и да загуби влиянието си върху президента, като почти спря да се появява публично.

В същото време, според няколко източника на вестника, Козак „е запазил известен достъп до Путин“, защото руският президент имал „лична лоялност към дългогодишните си сътрудници“.

Според източници, не само Украйна, но и Приднестровието са били изключени от районите, официално отредени на Козак през 2022 г.

Самият Козак се е въздържал от публични изявления през цялото време. Той също така не е коментирал изявлението си за оставка от Кремъл.

Съединените щати, Европейският съюз и Украйна наложиха международни санкции срещу него поради подкрепата му за руската агресия.

Козак е бил женен два пъти и има двама възрастни сина. Както съобщи BBC News Ukraine, последният път, когато политикът е посетил родното си село в Кировоградска област е било отдавна, с първата му съпруга. Той взел родителите си и брат си Васил от селото. Всички те вече са мъртви.

А от роднините на Козак в Бандурово преди инвазията е останал братовчед му.

По същото време, няколко години преди руската инвазия в Украйна, Козак ремонтира и възстановява гробовете на предците си в Украйна в село Бандурово.