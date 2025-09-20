Може ли Тръмп наистина да определи Антифа като терористична организация?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви късно в сряда, че определя движението „антифа“ като терористична организация, на фона на по-широки усилия на администрацията му да заплаши либерални протестиращи и дарители на прогресивни групи след убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Тръмп беше направил същото изявление през май 2020 г. , но от него не се получи нищо. И има сериозни фактически и правни предизвикателства пред всяко усилие на правителството официално да определи „Антифа“ като терористична група по какъвто и да е съществен начин, пише NYT.

Какво е антифа?

Това е дифузна и понякога насилствена протестна култура на крайнолеви активисти, които искат да спрат крайната десница. Движението се свързва с агресивна форма на протест, която неговите привърженици наричат ​​„директни действия“, които понякога могат да преминат границата в незаконна или насилствена дейност, като чупене на витрини на магазини или палеж на полицейски коли.

„Антифа“ е съкращение от „антифашист“ и най-често се използва за обозначаване на активисти и протестиращи, които подкрепят по-директни методи за противопоставяне на крайната десница“, каза Джаред Холт, изследовател на екстремистки движения в Open Measures , компания, която следи операциите за влияние онлайн. „Някои, които са се самоопределили с термина, са се занимавали със заплашително или насилствено поведение, но тези лица представляват малък брой хора, които се самоопределят с термина.“

Антифа е етикет за политическа субкултура или протестен стил

Феноменът няма лидер, процес на иницииране, списъци с членове, централа, банкова сметка или централизирана структура.

Синтия Милър-Идрис, професор в Американски университет, която изучава вътрешния екстремизъм, заяви, че „Антифа“ е идея, която може да мобилизира хората. Тя я сравни с концепции или идеологии като „бяло превъзходство“ и „ислямистки екстремизъм“, за разлика от специфични групи като Арийското братство или „Ал Кайда”.

„Може да има малки групи, организирани около антифа в даден квартал или общност, които се срещат и споделят тази позиция, но би било много трудно да се види това като свързано в организационна форма, която би могла да бъде решена“, каза тя, добавяйки: „Няма експерт, за когото съм чувала, който да е определил антифа като действителна организация.“

Какво каза Тръмп?

Той обяви решението си в социалните си медии и заплаши да разследва всеки, който финансира „антифа“.

„С удоволствие информирам многобройните ни американски патриоти, че определям АНТИФА, БОЛНА, ОПАСНА, РАДИКАЛНО ЛЯВА КАТАСТРОФА, КАТО ОСНОВНА ТЕРОРИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ“, написа той. „Също така силно препоръчвам тези, които финансират АНТИФА, да бъдат щателно разследвани в съответствие с най-високите правни стандарти и практики.“

Федералният закон дава право на изпълнителната власт да определя задгранични групи като „чуждестранни терористични организации“. Законът дава на такива групи право на надлежен процес за изслушвания, за да оспорят определянето им. Ако определянето остане в сила, статутът позволява на правителството да замрази активите на такива групи и прави предоставянето на материална подкрепа за тях престъпление.