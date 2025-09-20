Как да приготвите вечеря за 15 минути

В забързаното ежедневие всички ние много добре знаем, че времето е най-ценният ни ресурс. Ако искате да хапнете вкусно, без да прекарвате много време в кухнята, опитайте някоя от следните лесни идеи за вечеря.
3 рецепти за вечеря с 5 продукта:
Тортелини с 3 съставки, наденица и къдраво зеле
За тях ще ви трябват:
- 1 пакет (270 г) тортелини със сирене
- 1 чаена лъжичка зехтин плюс 1 супена лъжица, разделени
- 2 връзки предварително сварени пилешки наденички, нарязани на филийки
- 280 г нарязано къдраво зеле
- ⅛ чаена лъжичка сол, смлян черен пипер на вкус
Приготвяне:
- Кипнете голяма тенджера с вода.
- Сварете тортелините според указанията на опаковката; отцедете.
- Междувременно загрейте 1 чаена лъжичка мазнина в голям незалепващ тиган на среден огън.
- Добавете нарязаната наденица.
- Гответе, като бъркате често, докато се загрее добре и стане златистокафява, 2 до 4 минути.
- Прехвърлете наденицата в чиния и я оставете настрана.
- Добавете останалата 1 супена лъжица мазнина в тигана.
- Добавете къдравото зеле; гответе, като бъркате, докато омекне, 2 до 3 минути.
- Върнете наденицата в тигана и добавете тортелините и солта.
- Разбъркайте, за да се смесят; подправете с черен пипер на вкус.
Хранителна стойност (на порция):
- 435 калории
- 18 г мазнини
- 50 г въглехидрати
- 24 г протеини
Време за приготвяне: 15 мин.
Порции: 3
