Как да приготвите вечеря за 15 минути

Вкусни идеи за всеки ден

20.09.2025 | 22:46 ч. Обновена: 21.09.2025 | 00:07 ч. 4
Снимка: istock

В забързаното ежедневие всички ние много добре знаем, че времето е най-ценният ни ресурс. Ако искате да хапнете вкусно, без да прекарвате много време в кухнята, опитайте някоя от следните лесни идеи за вечеря.

3 рецепти за вечеря с 5 продукта:

Тортелини с 3 съставки, наденица и къдраво зеле 

За тях ще ви трябват:

  • 1 пакет (270 г) тортелини със сирене 
  • 1 чаена лъжичка зехтин плюс 1 супена лъжица, разделени 
  • 2 връзки предварително сварени пилешки наденички, нарязани на филийки 
  • 280 г нарязано къдраво зеле 
  • ⅛ чаена лъжичка сол, смлян черен пипер на вкус 

Приготвяне:

  • Кипнете голяма тенджера с вода.
  • Сварете тортелините според указанията на опаковката; отцедете.
  • Междувременно загрейте 1 чаена лъжичка мазнина в голям незалепващ тиган на среден огън.
  • Добавете нарязаната наденица.
  • Гответе, като бъркате често, докато се загрее добре и стане златистокафява, 2 до 4 минути.
  • Прехвърлете наденицата в чиния и я оставете настрана.
  • Добавете останалата 1 супена лъжица мазнина в тигана.
  • Добавете къдравото зеле; гответе, като бъркате, докато омекне, 2 до 3 минути.
  • Върнете наденицата в тигана и добавете тортелините и солта.
  • Разбъркайте, за да се смесят; подправете с черен пипер на вкус. 

Хранителна стойност (на порция):

  • 435 калории 
  • 18 г мазнини 
  • 50 г въглехидрати 
  • 24 г протеини

Време за приготвяне: 15 мин. 
Порции: 3

Източник: Вечеря за 15 минути: 3 рецепти с по 5 продукта

рецепти кулинария готварство
