Как да приготвите вечеря за 15 минути

В забързаното ежедневие всички ние много добре знаем, че времето е най-ценният ни ресурс. Ако искате да хапнете вкусно, без да прекарвате много време в кухнята, опитайте някоя от следните лесни идеи за вечеря.

3 рецепти за вечеря с 5 продукта:

Тортелини с 3 съставки, наденица и къдраво зеле

За тях ще ви трябват:

1 пакет (270 г) тортелини със сирене

1 чаена лъжичка зехтин плюс 1 супена лъжица, разделени

2 връзки предварително сварени пилешки наденички, нарязани на филийки

280 г нарязано къдраво зеле

⅛ чаена лъжичка сол, смлян черен пипер на вкус

Приготвяне:

Кипнете голяма тенджера с вода.

Сварете тортелините според указанията на опаковката; отцедете.

Междувременно загрейте 1 чаена лъжичка мазнина в голям незалепващ тиган на среден огън.

Добавете нарязаната наденица.

Гответе, като бъркате често, докато се загрее добре и стане златистокафява, 2 до 4 минути.

Прехвърлете наденицата в чиния и я оставете настрана.

Добавете останалата 1 супена лъжица мазнина в тигана.

Добавете къдравото зеле; гответе, като бъркате, докато омекне, 2 до 3 минути.

Върнете наденицата в тигана и добавете тортелините и солта.

Разбъркайте, за да се смесят; подправете с черен пипер на вкус.

Хранителна стойност (на порция):

435 калории

18 г мазнини

50 г въглехидрати

24 г протеини

Време за приготвяне: 15 мин.

Порции: 3

Източник: Вечеря за 15 минути: 3 рецепти с по 5 продукта