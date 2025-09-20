Вътре в пропагандната площадка на Путин - пари, кликвания и духовенство

Адам и Ив подписваха съобщенията си с ябълка. Двамата са сенчести инструктори в група в Telegram, стилизирана като „тренировъчен лагер“ за това как да се разпространяват прокремълски послания. Ябълката е обещание за награда, платена директно „от Москва“.

Молдова, малка страна с 2,4 милиона души население в Югоизточна Европа, се озова в центъра на мощна геополитическа борба между Изтока и Запада. На парламентарните избори следващия уикенд, ако проевропейската управляваща партия загуби мнозинството си, страната с най-голяма граница с Украйна след самата Русия може отново да бъде отворена за сътрудничество с Кремъл - което потенциално може да доведе до десетки хиляди руски войски на западния фланг на Украйна, пише The Times.

Залогът е висок. Правителството и представители на гражданското общество предупреждават, че в ход е кампания за намеса на Кремъл в индустриален мащаб, като се използват пари, пропаганда и вяра, за да се повлияе на населението. Мая Санду , проевропейският президент на страната и основател на Партията на действието и солидарността (ПАС), заяви в реч пред Европейския парламент миналата седмица: „Целта на Кремъл е ясна — да завладее Молдова чрез урните, да ни използва срещу Украйна и да ни превърне в плацдарм за хибридни атаки срещу Европейския съюз.“

В много части на страната, една от най-бедните в Европа, семената на руската пропаганда намират плодородна почва, тъй като стари съюзи се появяват отново, а нарастващата инфлация, причинена от войната, прави цената на обръщането към Запада твърде висока.

Регион, различен от друг

Преди повече от 200 години южната част на днешна Молдова е предадена на Русия от Османската империя. За да заселят тази дива степ, царят предлага благоприятни условия на гагаузите – етнически тюрки и православни християни – да се преместят от район в Източна България и да се заселят на тази земя. Връзките на гагаузите с Русия остават дълбоки и до днес. Когато Съветският съюз се разпада, Гагаузия се опитва да се утвърди като независима държава. Говорейки предимно руски, с малцинство, все още говорещо гагаузкия тюркски език, те не чувстват особена близост с предимно етническото румънско правителство в молдовската столица Кишинев.

Докато Приднестровието на изток се отдели от Молдова чрез война, превръщайки се в самопровъзгласила се „република“ и де факто руска марионетна държава, гагаузците избраха мирен път, официално ставайки автономна териториална единица в рамките на Молдова през 1995 г. Този малък законодателен орган с около 140 000 души се превърна в зряла среда за манипулации и лаборатория за руски трикове за влияние , които могат да бъдат използвани върху страната като цяло - и върху останалата част от Европа.

Илан Шор, молдовско-израелски олигарх, осъден за измама през 2017 г. за участието му в кражба на 12% от БВП на Молдова (около 1 милиард долара) от три банки, е бил наричан „младият“ от Федералната служба за сигурност и е смятан за водеща фигура и финансист на усилията на Кремъл за подривна дейност на молдовското правителство. През 2023 г. избраната от него кандидатка, Евгения Гутул, спечели изборите за губернатор или „башкан“ на Гагаузия, с което постави региона на път на сблъсък с проевропейското правителство в Кишинев. По това време властите в Молдова установиха подозрително увеличение на броя на лицата, летящи от Русия през трети страни с чанти, пълни с малко под 10 000 долара, което означава, че парите не е трябвало да бъдат декларирани. Служители на разузнаването съобщиха, че около 21 милиона долара са били преведени от Москва на контролирани от Шор организации в Молдова като средство за финансиране на усилията му да повлияе на изборите.

Александър Тарнавски, член на гагаузкото събрание, който е критичен към Шор, каза:

„ЕС инвестира в бъдещето, детски градини, пътища, инфраструктура. Шор каза на хората, че нямат нужда от това - ще сложа инвестицията директно в джоба ви.“

Партията на Шор, чрез правителството на Гагаузия, започна да предлага да плаща на гагаузците по 100 евро на месец чрез банков превод от Русия. Хората трябва да използват виртуална частна мрежа, за да имат достъп до нея онлайн поради санкции, или да шофират чак до Приднестровието, за да ги теглят от банкомат. „Около 25 000 до 30 000 души в Гагаузия получават тези пари“, каза Тарнавски, „повече от половината от гласоподавателите“.

Това представлява загадка за Кишинев. Всяко лице, което тегли тези пари, подлежи на глоба от около 1500 евро съгласно новите закони срещу купуването на гласове и платените демонстрации. Но прилагането на това, когато пенсиите са само 125 евро на месец, а средната заплата е 630 евро, само прави централното правителство по-непопулярно.

Шор построи тематичен парк, наречен „Гагаузияленд“, и обеща инвестиции от над 500 милиона евро, включително изграждането на летище. Когато по-пресилените обещания не се осъществят, властите просто обвиняват Кишинев за намесата, каза Тарнавски.

Гутул, губернаторът на Гагаузия, която се е срещнала с президента Путин в Москва, беше осъдена на седем години затвор миналия месец за незаконно финансиране на кампанията ѝ за губернаторски избори през 2023 г. Тя остава популярна у дома. „Наистина се надявам да я освободят“, каза 69-годишната Любов Мелинте, докато раздаваше листовки на улица „Ленин“ в центъра на града за малка опозиционна партия. „Някой отгоре я е натопил.“

Забраненият плод от Москва

„Газ за една лея [4 пенса]“, „забрана на ЛГБТ“, „честни избори“, „пенсионни добавки за пенсионери“: това бяха посланията, които „активисти“, свързани с проруските партии на Шор „Блок за победа“, бяха насърчавани да публикуват онлайн в стотици фиктивни акаунти миналата зима. Това беше само загрявката. През пролетта тези, които бяха най-бързи и най-ефективни в разпространението на дезинформация, можеха да бъдат избрани да станат част от по-елитна група. Там им бяха обещани плащания, наричани „ябълки“ във връзка с верига супермаркети, основана от Шор, и преведени чрез Промсвязбанк, санкционирана банка, свързана с руското министерство на отбраната.

Наталия Захареску, разследващата журналистка от вестник „Ziarul de Garda“, която се е инфилтрирала в група поддръжници на Шор в района на Кишинев, каза:

„Много хора, след като видяха това разследване, казаха, че Молдова е просто тестов полигон за руснаците, където те тестват стратегии, тактики за това как да повлияят на нещата в дадена страна.“ В отделно разследване, публикувано тази седмица, на молдовците са били предложени 130 долара в криптовалути за два месеца, за да разпространяват прокремълски наративи онлайн.

Амбицията изглежда надхвърля Молдова. Организаторите ясно заявиха, че мрежата ще продължи и след изборите, добавяйки загадъчно, че един ден биха могли да се срещнат в „Сърбия или Истанбул“.

Олга Рошка, съветник по външната политика и европейските въпроси на президента Санду, заяви:

„Молдова е тестовата площадка, но Европа е целта. Незаконното финансиране, купуването на гласове и дийпфейковете, изпробвани тук, вече се появяват и другаде. Никоя демокрация не бива да мисли, че е имунизирана. Целта на Кремъл е ясна: да сформира проруско правителство [в Молдова], да консолидира войските в Приднестровския регион и да заплаши Украйна по най-дългата ѝ граница след руската.“

Миналият месец карта на руското министерство на отбраната показа още две украински области, Николаев и Одеса, като предполагаема част от Русия, което подчертава амбицията им да присъединят завзетите си украински територии към марионетната държава Приднестровие и евентуално към самата Молдова. Роска каза: „Те биха използвали Молдова като отправна точка за хибридни атаки срещу ЕС, превръщайки ни от доставчик на сигурност в източник на нестабилност. Това са изборите с най-висок залог в историята на Молдова.“

ПАС на Санду е критикувана от анализатори за монополизиране на проевропейския вот и за това, че не е успяла да създаде желани коалиционни партньори.

На фестивал в гора в покрайнините на Кишинев, в двора на президентска резиденция, Санду се появи изненадващо в неделя, за да поздрави млади семейства и поддръжници преди изборите. Маргарита Влаху, жена на около шейсет години, си спомня кога районът е бил ограден с бодлива тел по време на Съветския съюз.

„Беше забранено да идваме тук, но сега, благодарение на нашия президент Мая Санду, ние можем да дишаме този въздух, да виждаме тези дървета“, каза тя, докато румънски народни песни отекваха над езерото. Родена съм в северната част на страната, на границата с Румъния и Украйна. Информацията от Русия е стигнала до тях. Най-болезненото за мен е, че хората на моята възраст, много от моите познати, не разбират откъде идва врагът им.“ Със семейство и приятели както в Европа, така и в Русия, тя знае какво е заложено на карта: „Тук можеш да говориш свободно; там не можеш.“

ПАС се нуждае от мнозинство в парламента, за да гарантира продължаването на посоката на страната на запад. В момента не успява да постигне желаните резултати. Според анкета, проведена тази седмица от CBS Research за WatchDog, ПАС на Санду се очаква да получи 38,8%, Патриотичният блок на бившия проруски президент Игор Додон (който използва звезда, сърп и чук като свой символ и предлага закон за „чуждестранните агенти“, какъвто се наблюдава в Русия и Грузия) получава 26,9%, а приятелската на Кремъл популистка „Нашата партия“ е с 14,1%.

Анкетите обаче не включват гласовете на диаспората, които исторически са в полза на ПАС, нито гласовете на Приднестровието, които са или проруски поради убеждения, или поради податливостта на региона към схеми за купуване на гласове. Голяма част от тях остават нерешителни. Докато на „Блок за победа“ на Шор беше забранено да се регистрира заради незаконно финансиране на партията, неговата мрежа за дезинформация е все още активна както винаги, а кремълските схеми агитират за гласове, за да изберат други проруски партии.

Във вторник полицията конфискува еквивалента на 1 милион евро, за който се твърди, че е изпран чрез строителна компания и руския газов гигант Лукойл и е предназначен за купуване на гласове и за дезинформационен медиен холдинг. На избирателите се предлагат до 3000 долара на месец в съмнителни Telegram канали, за да се присъединят към антиправителствени протести, а тийнейджъри биват вербувани с пари, за да лепят плакати над Кишинев, обвинявайки правителството, че налага правата на ЛГБТ на обществеността.

Кампанията за влияние дори е достигнала метафизични измерения. Молдовската православна църква се ръководи от патриарх Кирил в Москва, човек, който е описал управлението на Путин като „божие чудо“.

Властите твърдят, че църквата се използва като инструмент за антизападна пропаганда. Свещеници, които са избрали да преминат към румънската църква в знак на протест срещу войната в Украйна, са се сблъскали с бунтове от гневни селяни, които се страхуват от Божия гняв, че са се обърнали към Европа, възприемана като упадъчна. Един от тях е заснет как е хвърлян от стъпалата на църквата през юли.