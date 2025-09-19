Путин нареди план за наследяване на следващото ръководство на Русия

Руският президент Владимир Путин заяви, че следващото поколение политически лидери на страната трябва да бъдат ветерани от войната в Украйна, съобщава Newsweek. Путин направи коментарите по време на среща с различни фракции от руската Държавна дума и говори за участието на ветерани от войната в Украйна в изборите.

В Русия на Путин няма място за значителни различия в мненията или политическа опозиция, а партията „Единна Русия“, с която той е тясно свързан, упражнява твърд контрол.

Новото му искане е знак за по-нататъшно укрепване на твърдия руски национализъм, който доминира в политическата власт под Путин, и подхранва подновената Студена война на Москва със Запада – култура, която вероятно ще продължи и след евентуалното му напускане.

„Трябва да търсим, намираме и издигаме хора, които не се страхуват да служат на Родината и които са готови да рискуват здравето си и дори живота си“, каза Путин, първоначално на руски език, съобщи държавната информационна агенция ТАСС. „Такива хора трябва да бъдат издигани на лидерски позиции. Те ще бъдат нашите наследници. Това е нещо, за което трябва да помислим. И ви благодаря, че издигате такива хора.“

Загуби на руските войски в Украйна

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. и мобилизира стотици хиляди души за война, дори освобождавайки затворници от наказанията им, за да служат на изтощителния фронт.

Тя не публикува редовно данни за загубите на войски, но независимите руски медии Mediazona и Би Би Си оценяват, че досега те са най-малко 130 150, въз основа на своите проучвания.

Оцелелите понякога се завръщат у дома дълбоко травматизирани, което създава нова вълна от социални проблеми, с които руската държава трябва да се справи, включително насилие, докато се опитва да реинтегрира ветераните.

„Като цяло, може би над 1,5 милиона руски мъже и жени са участвали във войната от началото на 2025 г.“, заяви пред Ройтерс Марк Галеоти, британски експерт по Русия, който написа доклад по въпроса за Глобалната инициатива срещу транснационалната организирана престъпност. „Тъй като все повече от тях започват да бъдат демобилизирани и да се завръщат у дома, Русия ще види приток на ветерани... носещи психологическите последици от войната.“

Мирното споразумение за войната в Украйна е неуловимo

Войната продължава, въпреки усилията на президента Доналд Тръмп да посредничи за мирното споразумение. Досега Русия е завзела около една пета от украинската територия. Тя отхвърли предложението на Украйна за примирие, като заяви, че предпочита да премине директно към споразумение.

Остават обаче две основни различия, а именно по отношение на териториалните отстъпки и бъдещата структура на украинската сигурност, които не са лесни за преодоляване.

Русия твърди, че е започнала инвазията, за да възпрепятства амбициите на Украйна да се присъедини към НАТО – което тя счита за сериозна заплаха за сигурността си – и да защити етническите руснаци от това, което нарича преследване в Украйна.

Украйна обаче обвинява Русия в имперска война за завоевание, както и в опит да заличи украинската суверенитет и идентичност, като подчини страната на контрола на Москва.