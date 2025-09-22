Седмичен любовен хороскоп за 22 – 28 септември

Последните дни на септември носят напрежение в любовта. Марс напуска дипломатичните Везни, за да навлезе в предпазливия знак Скорпион. Това може да доведе до крайни подходи към любовта. Ако има нещо токсично в любовните ни истории, то трябва да си отиде. Марс ще направи квадратура с Плутон, усилвайки нашето нетърпение и гняв.

Повече може да прочетете в любовния ни хороскоп за 22 – 28 септември.

Овен

Скъпи Овни, настъпва период, в който е необходимо да се направи задълбочен преглед на страховете ви, свързани с любовта и интимността. Възможно е да сте вярвали, че миналите разочарования са зад гърба ви. Но през тази седмица може да се появи събитие, което да ви напомни за тях отново. Възниква въпросът какво все още остава неразрешено в душата ви.

Влиянието на Марс, навлизащ в осмия ви дом на интимността в понеделник, ще бъде особено силно. По-късно през седмицата квадратурата между Марс и интензивния Плутон усилва предизвикателствата, които предстои да бъдат разгледани. Добрата новина е, че сте напът да постигнете повече хармония в живота си, без значение дали сте във връзка или не.

Телец

В този период фокусът ви ще бъде върху динамиката на отношенията. Подходът ви към любовта може да не е най-деликатният, Телци. Марс навлиза в сектора на партньорствата, внасяйки енергия и мотивация в текущите взаимоотношения или стремежа към желана връзка. Тъй като огненият Марс символизира желание и борба, а не хармония и привличане, подходът може да се възприеме като натрапчив.

В средата на седмицата, когато Марс и Плутон се „изправят един срещу друг“, интересът може да бъде повече към „победа“, отколкото към истинско общуване, което може да се обърне срещу вас.

Близнаци

Съвършенството може да се превърне в обсесия, независимо дали човек е сам или във връзка, а това е предпоставка за напрежение. Марс навлиза първо в шестия ви дом, свързан с грижа за здравето и ежедневието, и след това създава напрежение чрез взаимодействието с Плутон, засилвайки вече съществуващите очаквания.

За родените под знака на зодията може да се натрупа чувство на негодувание, ако усилията в партньорството се възприемат като едностранни, и тогава е възможен изблик на емоции. Стремете се към постигането на баланс между даване и получаване. Необвързаните Близнаци може да имат нова любовна тръпка, но е добре да не бързат с нея.

