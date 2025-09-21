IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски потвърди, че ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк следващата седмица

Украинският президент отново призова за санкции срещу Русия

21.09.2025 | 08:10 ч. Обновена: 21.09.2025 | 11:23 ч. 42
Reuters

Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че планира да се срещне с президента Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Манхатън следващата седмица.

Зеленски се стреми да преговаря за обещани гаранции за сигурност след войната, които украинският лидер счита за критични за всяко мирно споразумение в руския конфликт, според украинския информационен канал Ukrinform.

Въпреки подновения дипломатически натиск, руският тиранин Владимир Путин многократно е отхвърлял директните мирни преговори със Зеленски, освен ако не бъдат изпълнени неговите предварителни условия.

“Очакваме санкции, ако няма среща между лидерите или например няма прекратяване на огъня“, каза Зеленски в коментари, публикувани от неговия офис в събота, цитирани от AFP.

“Готови сме за среща с Путин. Говорил съм за това. Както двустранно, така и тристранно. Той не е готов”, още веднъж каза Зеленски.

Преди предстоящата среща с Тръмп, дясната ръка на Зеленски, Андрей Ермак, проведе телефонен разговор с държавния секретар Марко Рубио.

“Обсъдихме подготовката за гаранции за сигурност за Украйна, както и разширяването на сътрудничеството във военната, отбранителната и икономическата област“, ​​написа Ермак в социалната мрежа X.

Общото събрание на ООН ще се свика за 80-та си сесия във вторник.

В същото изявление Зеленски каза, че е “много вероятно” да има среща и между първите дами на Украйна и САЩ по хуманитарен въпрос, свързан с децата.

 

