Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че планира да се срещне с президента Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Манхатън следващата седмица.

Зеленски се стреми да преговаря за обещани гаранции за сигурност след войната, които украинският лидер счита за критични за всяко мирно споразумение в руския конфликт, според украинския информационен канал Ukrinform.

Въпреки подновения дипломатически натиск, руският тиранин Владимир Путин многократно е отхвърлял директните мирни преговори със Зеленски, освен ако не бъдат изпълнени неговите предварителни условия.

“Очакваме санкции, ако няма среща между лидерите или например няма прекратяване на огъня“, каза Зеленски в коментари, публикувани от неговия офис в събота, цитирани от AFP.

“Готови сме за среща с Путин. Говорил съм за това. Както двустранно, така и тристранно. Той не е готов”, още веднъж каза Зеленски.

Преди предстоящата среща с Тръмп, дясната ръка на Зеленски, Андрей Ермак, проведе телефонен разговор с държавния секретар Марко Рубио.

“Обсъдихме подготовката за гаранции за сигурност за Украйна, както и разширяването на сътрудничеството във военната, отбранителната и икономическата област“, ​​написа Ермак в социалната мрежа X.

I had a conversation with U.S. Secretary of State and Acting National Security Advisor to the President

@SecRubio of the important meeting between the Presidents of Ukraine and the United States in New York. I thanked the American side for its consistent and constructive… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 20, 2025

Общото събрание на ООН ще се свика за 80-та си сесия във вторник.

В същото изявление Зеленски каза, че е “много вероятно” да има среща и между първите дами на Украйна и САЩ по хуманитарен въпрос, свързан с децата.