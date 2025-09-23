IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия: Дроновете, прелетели над Копенхаген, не са наши

Дмитрий Песков: Чуваме безпочвени обвинения

23.09.2025 | 20:42 ч. 18
Reuters

Говорителят на Кремъл Дмитрий Пресков заяви, че засечените дронове над Копенхаген, които причиниха затваряне на летището, не са руски.

"Всеки път чуваме безпочвени обвинения", обяви Песков по време на всекидневния си брифинг. Говорителят на Кремъл се опита по този начин да отговори на изявлението на датския премиер Мете Фредериксен, която осъди прелитането на дроновете над Копенхаген като "най-сериозната атака срещу датска инфраструктура до този момент" и заяви, че не изключва възможността за евентуална руска намеса.

По-рано днес Песков заяви, че изтичането на срока на Договор за ограничаване на стратегическите настъпателни оръжия СТАРТ, сключен между САЩ и Русия би застрашило международната сигурност. 

На заседание на Съвета за сигурност в понеделник Путин заяви, че Русия е готова да продължи да спазва основните принципи на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) в продължение на една година след изтичането му през февруари 2026 г. 

Продължаващото спазване на ограниченията на договора от страна на Русия зависи от това дали “Съединените щати ще направят същото“, подчерта президентът.

Пред ТАСС Песков все пак заяви, че новият договор СТАРТ е бил обсъден на разговорите между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп.

