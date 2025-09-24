IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия

Тя получи титлата принцеса д-р Весна на Сърбия

24.09.2025 | 09:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Зъболекарката д-р Весна Йелич от Мюнхен стана сръбска принцеса, след като сключи брак с Александър, най-малкия син на Александър, настоящия глава на бившата кралска династия Караджорджевич. Съобщението за брака направи във вторник бившата кралска фамилия в профила си в Инстаграм.

Родената в Мюнхен д-р Йелич е 40-годишна и е от сръбски произход. Тя получи титлата "принцеса д-р Весна на Сърбия".

Новата принцеса е завършила стоматология в Ниш и след това е отворила своя практика в родния си град, пишат сръбските медии.

Тя и съпругът ѝ Александър споделят обща страст към сърфинга.

Монархията в бивша Югославия е фактически ликвидирана през 1941 г. и официално - през 1945 г.
(Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

сръбската кралска фамилия принцеса д-р Весна Йелич
