През последните три години, докато продължава пълномащабната руско-украинска война, семейството на руския главен прокурор Игор Краснов е придобило недвижими имоти на стойност почти милиард и половина рубли, според разследване на ФБК.

Както разкриха съюзници на Алексей Навални, през 2022 г. 33-годишната съпруга на главния прокурор, Анна Краснова, стана собственик на апартамент от 165 квадратни метра в жилищния комплекс "Живот на Плючиха" в центъра на Москва. Фондът за борба с корупцията оцени стойността на имота на 370 милиона рубли.

Зетят на Краснов, Владимир Левченко, съпруг на сестра му, притежава апартамент в същия жилищен комплекс. Той е с площ от 140 квадратни метра и се оценява на приблизително 300 милиона рубли.

Освен това, синът на главния прокурор, Михаил Краснов, роден през 2023 г., стана собственик на апартамент от 304 квадратни метра в жилищен комплекс "Золотой" срещу Кремъл. Фондацията за борба с корупцията (ФБК) оцени стойността му на 760 милиона рубли.

Имуществото на съпругата и сина на главния прокурор не е отразено в декларацията му, тъй като Игор и Анна Краснови са се развели фиктивно през 2017 г.

Разследването на ФБК твърди, че семейството на руския главен прокурор е било "взето под грижите на олигарси".

Точно както в 90-те, когато членове на организираната престъпност плащаха на полицаите "втора заплата", за да ги защитават, само че коригирано за днес. Куфари, пълни с пари, вече не са необходими – много по-лесно е да се наеме и плати на съпругата на прокурора, с която той официално ще се разведе за показ.

По-рано изданието "Проект" откри, че Анна Краснова е спечелила почти 160 милиона рубли през последните четири години като вицепрезидент на групата Трансмашхолдинг. Преди това тя е работила и в холдинговите компании Segezha Group и New Technology Company.

Според "Проект", свекървата на Краснов, Ирина Комлева, основава компанията „Verhaus Complex“ през лятото на 2023 г., която става партньор на Bashkir Soda Company. През първите си осемнадесет месеца от дейността си „Verhaus Complex“ генерира близо 1,4 милиарда рубли приходи и нетна печалба от над 300 милиона рубли.

Игор Краснов работи в разследващите органи от началото на 2000-те години. От 2011 г., когато е сформиран Следственият комитет, той работи в централния офис на Следствения комитет, а от април 2016 г. е заместник-началник на агенцията на Александър Бастрикин. През януари 2020 г. Владимир Путин назначава Краснов за главен прокурор. През август 2025 г. Краснов кандидатства за поста председател на Върховния съд, овакантен поради смъртта на Ирина Подносова. Той е единственият кандидат за поста.