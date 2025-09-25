Как бойният Су-25 Frogfoot промени съветския опит в Афганистан

Съветско-афганистанската война (1979-1989) е изтощителен конфликт, който изпита границите на – и в крайна сметка счупи – съветската военна мощ. На фона на суровите планини Хиндукуш, където сухопътните войски се сблъскваха с постоянни засади и прекъсвания на снабдителните линии, необходимостта от ефективен самолет за близка въздушна поддръжка (CAS) стана от първостепенно значение, пише Брандън Уейхарт, старши редактор по националната сигурност в материал за "The National Interest".

Представяме ви Су-25 Frogfoot – здрав щурмов самолет, проектиран да осигурява опустошителна огнева мощ, като същевременно оцелява при интензивен наземен огън.

Наричан от съветските пилоти "Грач" (Врана) заради силуета си, наподобяващ птица, Су-25 "Жабокрак" изигра ключова роля във войната, извършвайки над 60 000 бойни излитания и променяйки динамиката на бойното поле. Въпреки че руснаците в крайна сметка загубиха войната, ролята на "Жабокрак" се откроява като един от малкото светли лъчи за иначе победената съветска армия в Афганистан.

Дизайнът на Су-25 е оптимизиран за мисии за близка въздушна поддръжка в неравен терен като този в Афганистан. Титаниево-бронираната му кабина тип „вана“ предпазва пилота от 23-милиметрови снаряди, докато двата турбореактивни двигателя "Люлка" АЛ-21Ф3 осигуряват резервираност и тяга за кратки излитания от прашни писти. Дозвуковите скорости и устройствата за висока подемна сила, като предкрилки и клапи, позволяват прецизни маневри на малка височина, решаващи за спиране на цели сред върхове и долини.

Въоръжението включва 30-милиметрово оръдие ГШ-30-2, бомби и ракети като С-8 и С-24, а по-късно и прецизно насочвани боеприпаси като ракетата Х-25МЛ. Системите за самозащита с дозатори на пламенни ракети и приемници за радарно предупреждение допълнително повишиха устойчивостта му срещу ПЗРК, като например предоставения от САЩ Stinger.

Заедно тези характеристики превърнаха Frogfoot в "летящ танк", идеален за справяне с асиметричните заплахи по време на съветско-афганистанската война.

Интересната история на обслужване на Frogfoot

Замислен в края на 60-те години на миналия век като наследник на остарелите изтребители-бомбардировачи като Су-17 и МиГ-21, Су-25 е отговор на търсенето на съветските сухопътни войски за специализиран щурмовик – нисколетящ самолет, подобен на Ил-2 Щурмовик от Втората световна война.

Разработката започва през 1968 г. по програмата Т-8 на Сухой, като първият полет на прототипа е на 22 февруари 1975 г. Влиза в експлоатация през 1981 г. и са произведени над 1000 бройки, което набляга на оцеляването в сложни условия.

Дебютът на Су-25 в Афганистан се състоя на фона на ескалиращи съветски ангажименти към разкъсваната от война страна. През май 1980 г. първите два самолета пристигнаха за изпитания в рамките на операция "Изпит", като пълната 200-та независима щурмова ескадрила (ОШАЕ) се разположи на летище Шинданд до юни. Бойните мисии започнаха на 25 юли 1980 г., първоначално ограничени до четири до пет бойни полета на ден, ескалиращи до осем в периоди с висок темп.

До 1982 г. ескадрони действат от Баграм и Шинданд, подкрепяйки Пета мотострелкова дивизия с удари от CAS по пещерни комплекси на моджахедините, складове за провизии и места за засади.

Тактиките се развиват бързо. Ранните операции включват атаки тип „влакове“ на ниско ниво – вериги от бомби и ракети, изстрелвани през долини – но рисковете от наземния огън с малки оръжия подтикнаха към иновации. Пилотите възприемат формация "звезда", обикаляйки целите от множество ъгли за изненадващи удари или паралелни подходи от противоположни посоки, за да дезориентират защитниците.

Су-25 беше упорит изтребител

Су-25 често водеше атаки, омекотявайки позициите, преди да последват по-уязвими бойни самолети Ми-24 Hind. През април 1986 г. интегрирането на лазерно насочвани ракети Х-29 в арсенала на Frogfoot позволи атаки на голяма височина, намалявайки излагането на зенитни ракети и зенитни ракети. Въпреки навигационните ограничения, забраняващи полети през нощта или при лошо време, боен радиус от 750 километра на самолета с десантни резервоари позволи дълбоки прониквания, от Кабул до отдалечени гранични райони.

Забележителни подвизи подчертават смелата му роля в Афганистан. При един рейд през 1987 г., формация от Су-25, маскирани като тромав транспортен самолет Ан-12, за да примамят базирани в Пакистан муджахидини, след това отприщват залп през границата. Съветските пилоти извършват средно по 360 бойни полета годишно на самолет, натрупвайки общо 60 000 мисии, тероризиращи бунтовниците, което дава на самолета прякора „Гач“ („Черна птица на смъртта“).

За съжаление на съветските военновъздушни сили Су-25 не беше непобедим. Изтребителите муджахидини бързо разработиха контрамерки, подсилени от доставяните от САЩ ракети Stinger от 1986 г. нататък. Муджахидините нанесоха тежки загуби на Су-25: 23 бяха свалени от наземни обстрели, 12 бяха загубени при инциденти, а девет бяха унищожени на земята в Кабул и Кандахар.

Първата загуба на Су-25 се случва на 16 януари 1984 г., когато ракета „Стрела-2“ на муджахидините сваля самолет „Фрогфут“ близо до Ургун. Сред нашумелите инциденти са катапултирането на полковник Александър Руцкой през август 1988 г., след като самолетът му е получил повреди от зенитни ракети, което води до залавянето му в Пакистан, както и останките от сваления му самолет, за които се твърди, че са анализирани от американското разузнаване. Тези загуби, една четвърт от жертвите на съветските самолети с фиксирано крило, подчертават уязвимостите в оспорваното въздушно пространство.

И все пак ефективността на Frogfoot в крайна сметка надхвърли нейните неуспехи.

Съветите отчаяно се нуждаеха от изтребител, специализиран в CAS, който да може да се самоиздържа в интензивен бой. Те го получиха със Су-25 Frogfoot. Неговият полезен товар от 4000 кг нанесе тежко изтощение на логистиката на муджахидините, позволявайки на съветските войски да се впускат по-дълбоко в партизанските крепости. Модификациите, взети от афганистанския опит – включително подобрени електронни противодействия (ECM) и планински оръжия – повишиха оцеляването, доказвайки адаптивността на Frogfoot.

Бунтовниците се адаптираха, като разпръснаха силите си и използваха примамки, но присъствието на самолета наложи тактически промени, подчертавайки психологическото му предимство.

Афганистанското изпитание на Су-25 Frogfood създаде легенда. До изтеглянето му през 1989 г. той утвърди концепцията за „щурмовик“ , повлиявайки на наследниците му като Су-39. Изнасян широко, той участва в бойни действия в Чечня, Сирия и Украйна, но съветско-афганистанската война – сред 60 000 бойни полета и брутални загуби – затвърди статута му на икона на CAS. За Червената армия той разкри недостатъци в интеграцията въздух-земя, стимулирайки доктринални реформи.