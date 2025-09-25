IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двама убити при украинска атака с дронове срещу руския град Новоросийск

Поразени са сгради в централната част на града

25.09.2025 | 07:48 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Двама души бяха убити и 12 бяха ранени при украинска атака с дронове срещу руския черноморски град Новоросийск, предадоха агенциите, като се позоваха на руските власти. 

При нападението, което бе извършено вчера следобед, са поразени сгради в централната част на града в района на хотел "Новоросийск". Нанесени са щети на 20 автомобила, 7 жилищни сгради, както и на сградата на хотела в центъра на града. В Новоросийск бе въведено извънредно положение.

По думите на местния губернатор Кондратиев сред ранените има двама служители на Каспийския тръбопроводен консорциум, който отговаря за транспортирането на петрол, основно от Казахстан, до Европа през пристанището Новоросийск, отбелязва ДПА. 

Властите предупредиха за опасност от нападение с надводни дронове. Засега няма информация за удари по военни обекти. 

На пристанището в Новоросийск е разположен Черноморският флот на Русия, който играе централна роля във войната на Москва срещу Украйна. Значението на пристанището нарасна след началото на конфликта, понеже Русия премести голяма част от флота си там след масираните украински удари с дронове по анексирания от Русия полуостров Крим.
украинска атака с дронове Новоросийск
