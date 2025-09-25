IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев пак заплашва: Бомбените убежища няма да предпазят от руския арсенал

Руският политик отново нападна президента на Украйна Зеленски

25.09.2025 | 17:00 ч. 12
EPA/БГНЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отново отправя закани и предупреди, че ако Русия разгърне яростта на оръжейния си арсенал, няма да ѝ е от полза да се крие в бомбоубежище.

Медведов отново нападна и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

“Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде е бомбоубежището, за да могат да се скрият, когато използва американски оръжия с голям обсег. Това, което този изрод трябва да разбере, е следното: Русия има оръжия, от които никое бомбоубежище не може да защити. Американците също трябва да помнят това“, добави Медведе, цитиран от ТАСС.

