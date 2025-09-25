Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отново отправя закани и предупреди, че ако Русия разгърне яростта на оръжейния си арсенал, няма да ѝ е от полза да се крие в бомбоубежище.
Медведов отново нападна и президентът на Украйна Володимир Зеленски.
“Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде е бомбоубежището, за да могат да се скрият, когато използва американски оръжия с голям обсег. Това, което този изрод трябва да разбере, е следното: Русия има оръжия, от които никое бомбоубежище не може да защити. Американците също трябва да помнят това“, добави Медведе, цитиран от ТАСС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.