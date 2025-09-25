Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев отново отправя закани и предупреди, че ако Русия разгърне яростта на оръжейния си арсенал, няма да ѝ е от полза да се крие в бомбоубежище.

Медведов отново нападна и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

“Наркоманът в Киев каза, че Кремъл трябва да знае къде е бомбоубежището, за да могат да се скрият, когато използва американски оръжия с голям обсег. Това, което този изрод трябва да разбере, е следното: Русия има оръжия, от които никое бомбоубежище не може да защити. Американците също трябва да помнят това“, добави Медведе, цитиран от ТАСС.