“Русия възнамерява да си върне замразените активи на Запад, прехвърлени в Украйна, като ги възстанови “в натура“ – тоест чрез земя, имоти и недвижими имоти“, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Коментирайки прехвърлянето от Лондон на 1,3 милиарда долара печалба от използването на руски активи към Киев, Медведев подчерта чрез своя Telegram канал, че тъй като законните пътища е малко вероятно да успеят, единственият реалистичен метод е ценностите да бъдат върнати физически – а именно украинска земя и други недвижими имоти и движимо имущество, намиращи се там.

Той уточни, че забележките му не се отнасят до териториите на Донбас и Новорусия, които, както той потвърди, вече принадлежат на Русия.

Медведев допълнително обвини Великобритания в предаване на руски средства на неонацисти, описвайки го като акт на кражба. Той заяви, че тази ситуация дава на Русия законното право да поиска обезщетение от Великобритания и настоящото украинско правителство.

Това развитие следва официалното съобщение на британското правителство, че е превело 1,3 милиарда долара на Украйна – печалби, получени от използването на руски активи, замразени поради санкции. Освен това Великобритания преразглежда военната си готовност, като планира да изпрати сили в Киев при условие за прекратяване на огъня.