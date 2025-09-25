Учени разкриха каква е причината за земетресенията в Санторини

В началото на 2025 година гръцкият остров Санторини беше разтърсен от мощни трусове, което предизвика огромна загриженост сред учените, властите и гражданите. Оценките за сеизмичната активност бяха противоречиви, тъй като не беше ясно дали тя е с тектонски или вулканичен произход, което увеличи объркването и безпокойството относно еволюцията на явлението, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Осем месеца по-късно, ново проучване на Германския център за геонауки GFZ и Центъра за морски изследвания GEOMAR, в сътрудничество с международни научни организации, разкри причината за феномена, както и важно откритие, което създава нови данни. Според изследване, публикувано в списание Nature, "сеизмичният рояк" е бил предизвикан от издигането на магма под земята. Същевременно е установена неизвестна досега връзка между вулканичната система Санторини и подводния вулкан Колумбо.

От края на януари в района на Санторини са регистрирани над 28 хиляди земетресения, като най-силното от тях е с магнитуд над 5 по скалата на Рихтер. Новото проучване предполага, че причината е издигането на около 300 милиона кубически метра магма от големи дълбочини до горната част на земната кора, на около 4 километра под морското дъно.

Издигащата се магма е причинила земетресения и микротремори, тъй като пукнатини са се отворили в недрата. На кратко разстояние, активният подводен вулкан Колумбо е допълнителен източник на геодинамична активност.

Кризата е започнала още през юли 2024 г.

Според анализа кризата е започнала през юли 2024 г., когато магмата е започнала да се събира в плитка камера под Санторини, причинявайки малко, но измеримо повдигане на земята. Интензивната сеизмична активност започна през януари 2025 г., когато нова вълна от магма започна да се издига от дълбочина 18 км, като фокусът на земетресенията постепенно се премести на повече от 10 км североизточно към Колумбус.

Д-р Мариус Искен от Германския център за геонауки (GFZ) посочи, че "движението на магмата е разрушило скалите и е създало пътища, причинявайки по този начин сеизмична активност".

Ръководителят на проекта MULTI-MAREX проф. Хайдрун Коп заяви, че "данните са били непрекъснато споделяни с гръцките власти за по-добра оценка на ситуацията в случай на нови земетресения".

MULTI-MAREX е едно от четирите действия на изследователския проект mareXtreme за управление на геоморските рискове.

Целта е да се създаде лаборатория за наблюдение – в реално време – на земетресения, вулканични изригвания и цунами в централното Средиземноморие.