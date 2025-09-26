Проучване предупреждава: Изменението на климата ще увеличи шума от самолетите

Ако живеете под траектория на полета, ревът на излитащите самолети скоро може да стане още по-силен. Според ново проучване на Университета в Рединг установи, че летищата в цяла Европа биха могли да станат по-шумни с затоплянето на планетата.

Публикувано в списание Aerospace тази седмица, изследването показва, че изменението на климата може да промени начина, по който самолетите излитат, оставяйки самолетите по-близо до земята за по-дълго време и излагайки повече хора на разрушително шумово замърсяване.

Как изменението на климата променя звука на излитащите самолети

Екипът в Рединг е разгледал характеристиките на самолетите на 30 европейски летища, използвайки десет климатични модела и три възможни сценария за затопляне. Вместо прогнози, резултатите са проекции, базирани на количеството парникови газове, които хората продължават да отделят.

Тъй като по-топлият въздух е с по-ниска плътност, обясняват учените, самолетите, които се опитват да излетят, могат да генерират по-малко подемна сила в него. В резултат на това ъглите на изкачване намаляват средно с 1-3%, като дните с екстремна топлина намаляват ъглите с до 7,5%.

Тази малка промяна държи самолетите по-ниско до земята над населените места за по-дълго време, което потенциално разширява въздействието на излагането на шум над европейските градове.

Изследователите се фокусираха върху Airbus A320, един от най-разпространените самолети за къси разстояния на континента и картографираха неговата звукова граница от 50 децибела – нивото, при което шумът от самолетите става ясно забележим.

В централен Лондон около 60 хиляди жители понастоящем живеят в тази зона. Изследователите прогнозират, че до средата на века промените, предизвикани от климата, и променящата се гъстота на населението биха могли да тласнат още 2500 души вътре в границата.

Още 2000 души в Мадрид и още 1500 в Лисабон, Сан Себастиан и Дюселдорф биха могли да изпитат смущения от шума от самолети дотогава.

“През следващите три десетилетия хиляди допълнителни хора в Лондон биха могли да бъдат засегнати от шумовото замърсяване, причинено от изменението на климата. Проблемът се влошава и с различни видове звук. Нискочестотният шум, който се разпространява по-далеч, ще се увеличи най-много. Тези по-дълбоки звуци са особено дразнещи за човешките уши и могат да причинят стрес и проблеми със съня“, каза водещият автор д-р Джони Уилямс в изявление.

Нарастващото население на Европа е изправено пред последиците от изменението на климата.

Проблемът с шума от летищата вероятно ще се сблъска и с демографските промени в градовете в цяла Европа.

Европейската комисия изчислява, че до 2050 г. над 83,7% от населението на континента ще живее в градски райони, в сравнение със 76,5% през 2015 г. Това означава, че милиони хора ще бъдат струпани около транспортни центрове, включително големи летища.

В същото време Европа се затопля по-бързо от средното за света. През 2024 г. континентът претърпя рекордните 62 000 смъртни случая, свързани с жегата, като според учените тази цифра се е утроила поради причиненото от човека затопляне.

Без по-значими съкращения на въглеродните емисии, изследователите предупреждават, че светът може да премине прага от 1,5°C още през 2028 г., което ще увеличи риска от горски пожари, суши, наводнения и засилващи се горещи вълни. Да не говорим за шумовото замърсяване, пише Euronews.

“Заедно с повишената турбуленция и повече наводнения на летищата, сега можем да добавим по-шумни полети към нарастващия списък с начини, по които изменението на климата влияе на авиацията“, каза съавторът Пол Уилямс, “с нежелани последици за тези, които живеят в близост до летищата.“