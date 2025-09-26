Лукашенко: Беларус ще продължи да купува газ от Русия в същите обеми

Беларус ще закупи същите обеми газ от Русия и "Газпром", "няма да загуби". Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко по време на разговори с руския лидер Владимир Путин в Кремъл.

"Поддържаме станциите, които работеха на газ, в студен режим поддържане на експлоатацията. Всъщност ние ги инсталирахме там - добиваме и така нататък. Чужденци плащат в бюджета и тези станции работят. Следователно ние на практика купуваме и ще продължим да купуваме същите обеми газ от "Газпром". Мисля, че "Газпром" няма да загуби оттук. Природният газ е необходим навсякъде днес“, каза Лукашенко, съобщава БелТА.

"Трябва да ви кажа: и ние се тревожехме. Нямахме недостиг на енергия. Притеснявахме се какво ще се случи, след като построим централата", призна Лукашенко.

Наличието на допълнително електричество обаче доведе до развитието на цели сектори, включително икономиката на страната. Електрическите превозни средства стават все по-разпространени, а зарядните станции се изграждат.