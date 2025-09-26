IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лукашенко: Беларус ще продължи да купува газ от Русия в същите обеми

"Газпром" няма да загуби оттук

26.09.2025 | 17:23 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ EPA

Беларус ще закупи същите обеми газ от Русия и "Газпром", "няма да загуби". Това заяви беларуският президент Александър Лукашенко по време на разговори с руския лидер Владимир Путин в Кремъл.

"Поддържаме станциите, които работеха на газ, в студен режим поддържане на експлоатацията. Всъщност ние ги инсталирахме там - добиваме и така нататък. Чужденци плащат в бюджета и тези станции работят. Следователно ние на практика купуваме и ще продължим да купуваме същите обеми газ от "Газпром". Мисля, че "Газпром" няма да загуби оттук. Природният газ е необходим навсякъде днес“, каза Лукашенко, съобщава БелТА.

"Трябва да ви кажа: и ние се тревожехме. Нямахме недостиг на енергия. Притеснявахме се какво ще се случи, след като построим централата", призна Лукашенко.

Наличието на допълнително електричество обаче доведе до развитието на цели сектори, включително икономиката на страната. Електрическите превозни средства стават все по-разпространени, а зарядните станции се изграждат.

Лукашенко Русия газ Беларус
