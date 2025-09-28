Спипаха над 31 кг синтетична дрога в Турция

31 кг. и 550 грама синтетична дрога са иззети от три автомобила в турския град Мерсин, а 7 заподозрени са арестувани, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Операцията срещу наркотрафика е проведена от екипи на отделите за борба с престъпността и разузнаване, под координацията на прокуратурите в Мерсин и Тарсус, съобщи „ТРТ Хабер“.

Трите подозрителни автомобила, за които е установено, че се движат заедно, са спрени за проверка.

При претърсванията са открити общо 31 килограма и 550 грама синтетична дрога.

Седем души са задържани по време на операцията. След полицейските процедури те са отведени в съда и са арестувани, пише БГНЕС.