IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Спипаха над 31 кг синтетична дрога в Турция

Седем заподозрени са арестувани

28.09.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

31 кг. и 550 грама синтетична дрога са иззети от три автомобила в турския град Мерсин, а 7 заподозрени са арестувани, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

Операцията срещу наркотрафика е проведена от екипи на отделите за борба с престъпността и разузнаване, под координацията на прокуратурите в Мерсин и Тарсус, съобщи „ТРТ Хабер“.

Трите подозрителни автомобила, за които е установено, че се движат заедно, са спрени за проверка.

При претърсванията са открити общо 31 килограма и 550 грама синтетична дрога.

Седем души са задържани по време на операцията. След полицейските процедури те са отведени в съда и са арестувани, пише БГНЕС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дрога Турция
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem