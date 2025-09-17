IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Двама души са убити при стрелба във Виена

Двама непълнолетни членове на семейството са намерени физически невредими

17.09.2025 | 12:00 ч. Обновена: 17.09.2025 | 12:12 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Най-малко двама души бяха убити бяха убити при инцидент със стрелба снощи във Виена, съобщават австрийските медии.  

Единият от загиналите вероятно е предполагаемият извършител на убийство в апартамент в столичния квартал "Леополдщат", 44-годишен мъж, който се е опитал да избяга от полицията. 

В жилището, където е станал инцидентът, е намерена 44-годишна жена без признаци на живот. С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж, съобщи Кристоф Мирау, говорител на Виенската здравна асоциация пред австрийското радио и телевизия ОРФ.  

Според информация на полицията пред ОРФ е последвала улична престрелка между полицията и нападателя, който се е опитал да избяга с автомобил. Малко по-късно е бил намерен мъртъв в същото превозно средство недалеч от местопроизшествието, съобщи в интервю за ОРФ полицейската говорителка Юлия Шик. 

Тя посочи, че точните обстоятелства все още не са ясни, отношенията между жертвите и предполагаемия извършител са предмет на разследване от страна на регионалната полицейска дирекция. Според информацията двама непълнолетни членове на семейството са били намерени физически невредими.
(Спец. за БТА Цветана Делибалтова)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

стрелба Виена семейство
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem