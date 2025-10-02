Безопасността на въздушния транспорт в Европа е изложена на риск

Пилотите и кабинният екипаж в европейските авиокомпании са под все по-голям натиск да работят дълги часове и да крият признаците си на умора за сметка на безопасността, според мащабно проучване.

Намаляването на разходите и преследването на печалба в авиокомпаниите "системно отслабват" безопасността, а много изтощени служители се чувстват твърде уплашени, за да оспорват управленските решения, установи проучване на университета в Гент в Белгия.

Проучването, в което участват 6900 работници, също така открива опасения сред кабинния екипаж, които съобщават, че се чувстват принудени да продават парфюми и алкохол на борда, което представлява конфликт с тяхната роля за осигуряване на безопасността и благополучието на пътниците.

Докладът установява, че пандемията от COVID е ускорила влошаването на условията на труд.

Изследователите казват, че поколение старши пилоти са напуснали индустрията, заменени от по-млади, по-евтини и по-гъвкави работници, които са по-склонни да приемат несигурни договори, които отслабват способността им да поддържат стандартите.

На въпроса дали се чувстват уверени да се противопоставят на решения, които изглеждат потенциално опасни, повече от половината от анкетираните в проучването казаха, че не се чувстват способни да „модифицирани инструкции“ от ръководството въз основа на възражения относно безопасността. Резултатите показват влошаване спрямо проучване от 2014 г., също проведено от Университета в Гент, което установи, че 82% от пилотите са заявили, че се чувстват способни да променят инструкциите.

Около 30% от пилотите са заявили, че понякога не са склонни да вземат решения за безопасност от страх от възможни негативни последици за професионалната им кариера.

"Преминаването към отговорности за продажби по време на полет рискува да размие ориентирания към безопасността характер на работата на кабинния екипаж, създавайки конфликт на ролите, психосоциално напрежение и правни неясноти“, пишат авторите на изследването, Ив Йоренс и Лиен Валке. „Макар че търговският натиск може да направи подобни практики привлекателни за авиокомпаниите, те идват с цена за благосъстоянието на работниците, стандартите за безопасност и професионалния интегритет."

Участниците в изследването говорият за „модел на швейцарското сирене“, при който слоевете за безопасност „систематично се отслабват (пробиват се допълнителни дупки) по финансови причини, оставяйки крайната бариера за инциденти зависима от случайността и късмета, а не от надеждната защита“.

С нарастващото господство на нискотарифните превозвачи и възстановяването на въздушния трафик след пандемията, екипажите са подложени на натиск да работят на по-дълги смени, с по-малко възможности за почивка. В резултат на това, 42% от целия екипаж казват, че ръководството дава приоритет на планирането пред безопасността, установиха изследователите.

Умората е постоянен проблем, като персоналът често чувства, че не може да поиска почивка, дори когато е уморен или неразположен. Близо един на всеки трима пилоти и почти половината от кабинния екипаж признават, че понякога се колебаят дали да кажат, че са негодни за летене.

Екипажите са споделяли мнението си анонимно. Един от тях казва:

"Чувствам се като престъпник само защото съм болен." Друг съобщи, че мениджърът на европейската им база е крещял: "Тук си, за да продаваш, по дяволите."

Други се оплакват, че не се чувстват ценени. Един казва, че авиокомпанията им „се отнася към мен като към число и нищо друго. Няма отношение към психическото или физическото благополучие. Гордее се с печалбата, а не към човешкото благополучие. Има лоша токсикология. в култура на работното място и култура на страх. Този страх произтича от броя на хората, които уволняват по глупави причини.“

На въпроса за здравето им и дали смятат, че авиокомпаниите се грижат за личните им цели и благополучие, 68% от целия екипаж са паднали под положителния праг за психично здраве, докато 78% се смятат за „дехуманизирани“.

Изследването установи нетипична заетост, като например краткосрочни или самостоятелни договори, или работа чрез агенции, за разлика от директната заетост от авиокомпанията, беше обезпокоителен, тъй като тези групи съобщават за по-лоши условия и по-ниски нива на благосъстояние.

По-младите възрастови групи и работещите в Полша, Чехия, Унгария и други източноевропейски страни са по-склонни да заемат нетипични позиции в сравнение с по-възрастния екипаж. Сред лицата под 21 години 41% са били на нетипична заетост, докато 52% от източноевропейците са били на нетипични договори.

Интензивността на работата се е увеличила в сравнение с преди десетилетие поради дигитализацията, автоматизацията и по-големия обем пътници, оставяйки по-малко време на екипажа да изпълнява ефективно задачите си, казват авторите.

„Тревожна тенденция е нарастващото използване на „управление чрез страх“, където благосъстоянието не е изрично свързано с резултатите за безопасност“, твърдят авторите. „Нетипичната работа не е изчезнала и рисковете, които е създала преди десетилетие, сега се усещат в целия сектор.“

Авторите казват, че без подобрения в правилата и договорите европейската авиационна индустрия рискува да загуби своето „предимство за безопасност“.

„Условията на труд вече не са просто социален проблем – те оказват влияние върху безопасността, благосъстоянието и умората, които са взаимосвързани. „Без справедлива и стабилна заетост не можем да поддържаме безопасен и устойчив европейски авиационен сектор“, каза Йоренс.

Игнасио Плаза, генерален секретар на Европейската асоциация на пилотите, обединяващата група на пилотските синдикати, предупреди:

"Надпреварата за най-ниски цени на договорите сега засяга всеки пилот – и когато пилотите са под натиск, пътниците също усещат риска. Тези злоупотреби изискват спешно разследване."

За коментар е потърсена Международната асоциация за въздушен транспорт.