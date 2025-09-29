Си търси огромна отстъпка от Тръмп

След като подготви почвата за едногодишно взаимодействие на високо ниво с администрацията на Тръмп, Си Дзинпин сега преследва най-голямата си награда, според запознати с въпроса: промяна в политиката на САЩ, която Пекин се надява да изолира Тайван, пише WSJ.

Тъй като президентът Тръмп е проявил интерес към сключване на икономическо споразумение с Китай през следващата година, според източници, китайският лидер планира да окаже натиск върху американския си колега да заяви официално, че САЩ „се противопоставят“ на независимостта на Тайван.

Откакто дойде на власт в края на 2012 г., Си превърна поставянето на Тайван под контрола на Пекин в ключов принцип на своята „китайска мечта“ за национално възраждане. Сега, вече в безпрецедентен трети мандат, той многократно подчертава, че „обединението“ е неизбежно и не може да бъде спряно от външни сили – препратка към политическата и военна подкрепа на Вашингтон за Тайпе.

Си вече не е доволен от позицията на САЩ, заета от администрацията на президента Джо Байдън , че Вашингтон „не подкрепя“ независимостта на Тайван, казаха източниците. Това изявление успокои Пекин, но не се отклони от стратегически двусмислената политика на САЩ за „Един Китай“, която признава претенциите на Пекин върху Тайван, без да ги одобрява.

За Си, разликата между това да не подкрепяш независимостта на Тайван и да ѝ се противопоставяш изрично е повече от семантика. Това би сигнализирало за промяна в политиката на САЩ от неутрална позиция към такава, която активно се обединява с Пекин срещу тайванския суверенитет – промяна, която би могла допълнително да затвърди властта на Си у дома.

Администрацията на Тръмп не е наследила формулировката от ерата на Байдън, в която не се подкрепя независимостта на Тайван. Вместо това, „Отдавна заявяваме, че се противопоставяме на всякакви едностранни промени в статуквото от която и да е страна“, заяви говорител на Държавния департамент. „Китай представлява най-голямата заплаха за мира и стабилността в Тайванския проток.“

Си вярва, че може да привлече Тръмп към Тайван, който според Пекин е нетърпелив да осигури икономическа сделка, казаха източници. В разговори с американските си колеги, китайски политически съветници извън правителството вече подчертаха необходимостта САЩ официално да обявят противопоставянето си на независимостта на Тайван.

"Забиването на клин между Вашингтон и Тайпе е светият граал на тайванския проблем за Пекин", каза Евън Медейрос , бивш висш служител по националната сигурност в администрацията на Обама и сега професор в университета Джорджтаун.

В изявление говорителят на китайското посолство в САЩ Лиу Пенгю заяви: „Китай твърдо се противопоставя на всякаква форма на официален обмен или военни връзки“ между САЩ и Тайван.

Неотдавнашна сделка, постигната с посредничеството на Тръмп и Си Дзинпин за продажбата на приложението за социални медии TikTok на американски инвеститори, проправи пътя за серия от разговори на високо ниво. Двамата лидери планират да се срещнат на предстоящата среща на върха в Азиатско-тихоокеанския регион в Южна Корея, с потенциални последващи посещения в Пекин от Тръмп в началото на 2026 г. и в САЩ от Си Дзинпин през декември същата година. Този ангажимент остава колеблив, съобщиха източници, близки до Белия дом, тъй като пътуването на Тръмп до Китай зависи от сътрудничеството на Пекин в търговията и усилията за ограничаване на потока от вещества, от които се произвежда фентанил.

В същото време отношенията на САЩ с Тайван изглежда са станали по-несигурни.

Тръмп, за разлика от Байдън, до голяма степен избягва изрично да заявява дали САЩ биха се намесили военно, ако Китай нахлуе в Тайван, заявявайки, че публичните коментари биха отслабили преговорната му позиция. В интервю за Fox News през август Тръмп заяви, че Си му е обещал, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато той е президент. Тръмп не уточни кога е направено това обещание, но отбеляза, че Си е добавил: „Но аз съм много търпелив и Китай е много търпелив.“

Администрацията на Тръмп наскоро отложи част от военната помощ и отказа на тайванския президент Лай Чинг-те транзитна спирка през САЩ – ход, който доведе до отмяната на пътуването на Лай до Латинска Америка. Тези действия повдигнаха въпроси както във Вашингтон, така и в Тайпе дали дава приоритет на търговска сделка с Китай пред подкрепата за Тайван.

Хора, близки до Белия дом, заявиха, че администрацията е фокусирана върху възпирането на Китай от предприемане на военни действия срещу Тайван и насърчаването на Тайпе да увеличи разходите си за възможности като дронове и боеприпаси, за да засили самоотбраната си. Неотдавнашното решение да се откаже транзитната спирка, казаха те, е имало за цел да се избегне въвличането на САЩ във вътрешната тайванска политика чрез подкрепа на партията на Лай по време на местни избори за отзоваване на законодателния орган.

Отхвърлянето на наратива на Пекин за независимостта на Тайван е ключ към възпирането, казаха източниците, тъй като това би лишило Китай от потенциален претекст за конфликт, подобен на руската инвазия в Украйна.

Според запознати с въпроса, в разговор през януари с китайския външен министър Ван И, държавният секретар Марко Рубио лично повтори уверението си, че не подкрепя независимостта на Тайван. След това Пекин публикува забележката в официален отчет за разговора без разрешение от САЩ, казаха източниците, което раздразни Рубио.

Американският текст на разговора от януари вместо това се фокусира върху опасенията, които Рубио изрази на Уанг относно „принудителните действия“ на Пекин срещу Тайван. Актуализиран информационен лист на Държавния департамент за отношенията между САЩ и Тайван през февруари дори премахна фразата от ерата на Байдън, в която се казва, че САЩ не подкрепят независимостта на Тайван.

Иван Канапати , висш служител по националната сигурност, който помага за формулирането на политиката на администрацията спрямо Китай, е застъпник за подобряване на способността на САЩ да възпират Китай от опитите му да завземе Тайван със сила, докато Пекин продължава да натрупва военна мощ.

В статия, публикувана миналата година от Института Брукингс, центристки мозъчен тръст, Канапати твърди, че американските служители трябва да избягват публично да заявяват неподкрепа за тайванската независимост, защото тази фраза създава съмнение в Тайван и обърква съюзниците. Той предложи по-неутрално послание: просто противопоставяне на всяка едностранна промяна на статуквото.

Въпреки това се очаква Си да използва всяка възможност, която му се предоставя с Тръмп, за да окаже натиск върху американския лидер да заеме твърда позиция срещу независимостта на Тайван.

"Никаква промяна в политиката на САЩ по отношение на Тайван няма да се случи за една нощ“, каза Юн Сун , директор на програмата за Китай в Центъра „Стимсън“. „Китай ще настоява упорито и многократно за позицията си, за да продължи напред и в процеса да подкопава доверието на Тайван в ангажимента на САЩ."