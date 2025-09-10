Франция пак гори: Стотици арести са извършени на протестите "Блокирайте всичко" ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 10 / 10

Протестиращи, които се стремят да блокират Франция, се сблъскаха с полицията в цялата страна преди ден, който властите се опасяват, че ще бъде изпълнен с насилие.

Служители по борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат демонстранти от жп гари, пътища и други стратегически точки в Париж и големи градове като Лион и Нант. Близо 200 ареста бяха извършени в цялата страна в сряда сутринта.

Бруно Ретайлло, министърът на вътрешните работи, заяви:

„Това по никакъв начин не е гражданско движение. То е отвлечено от ултралевичарите и някои са решени да извършват насилствени действия. Има бунтовническо настроение.“

Сблъсъците дойдоха след седмици на публикувани онлайн призиви за митинги „Bloquons Tout“ (Нека блокираме всичко) – израз на враждебност към президента Макрон в частност и към управляващата класа на страната като цяло. Призивите бяха инициирани от малко известна дясна група конспиратори, но до голяма степен бяха подети от радикални левичари, които формираха по-голямата част от протестиращите.

THE WEF GLOBALISTS ARE LOSING. LET’S GO FRANCE 🇫🇷 “France belongs to the French, out with Macron…” pic.twitter.com/z5AZsIaG7M — Liz Churchill (@liz_churchill10) September 8, 2025

Група активисти блокираха околовръстния път в Париж във вторник вечерта, преди да бъдат прогонени от полицията. Минути по-късно друга група блокира участък от околовръстния път. На други места в столицата бяха блокирани средни училища и автогари.

В Лион служители на реда използваха сълзотворен газ срещу около 100 демонстранти, които се опитваха да спрат железопътния трафик на главната гара Perrache в града.

Магистрала A10 беше блокирана за кратко близо до Поатие в центъра на страната. Инциденти имаше в Кан, в Нормандия, Гренобъл на изток, Тулуза на югозапад и Марсилия на средиземноморското крайбрежие, както и в други градове.

More EU "Stability" on display in France today. Macrons' "popularity" is as low as 15% as another of hs governments collapses. But he refuses to resign. This must be the "democracy" part of the sales pitch. pic.twitter.com/8JvJALjGfa — Chay Bowes (@BowesChay) September 10, 2025

В Монпелие на юг беше издигната барикада пред университета „Пол Сабатие“.

В сряда сутринта в Париж няколко десетки тийнейджъри стояха пред училището „Елен Буше“ в 20-ти район на столицата.

„Блокираме нашия лицей, защото искаме да бъдем част от този ден на действие“, каза 17-годишно момче. „Всички са се наситили на правителството. Този нов министър-председател няма да промени нищо.“

🚨🇫🇷 FIRES LIT ACROSS MAJOR ROADS IN FRANCE 'BLOCK EVERYTHING' protestors have stopped EVERYTHING The Riots are not going away Macron must go https://t.co/iFSXMpNPtI pic.twitter.com/4FX9FMfs4b — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 10, 2025

На въпрос как се казва, той отговори „Жан Валжан“, визирайки централния герой в романа на Виктор Юго „Клетниците“ от 1862 г.

Настроението беше добродушно

„Не искаме да създаваме проблеми“, каза друго момче, което се представи като Франсоа.

Мануел Бомпар, националният координатор на крайнолявата партия „Непокорена Франция“, каза пред BFM TV:

„Подкрепям тези протести. Не ги координирам, нито ръководя, но ги подкрепям, защото в противен случай ще трябва да търпим едни и същи политики и едни и същи правителства отново и отново.“

Бомпар каза, че ще подкрепи и общата стачка, свикана за 18 септември.

Полицията съобщи, че досега са арестувани най-малко 84 души. Служителите изчислиха, че около 100 000 души ще участват в протестите „Bloquons Tout“ в сряда, въпреки че признаха, че прогнозите са трудни, като се има предвид, че движението няма лидери и има малка структура, организирано чрез социални медии и групи в Telegram.

В знак на официална загриженост, общо 80 000 полицаи са разположени в цялата страна.

Протестите първоначално бяха предизвикани от бюджета за строги икономии, предложен от 74-годишния Франсоа Байру, министър-председателят, който беше свален тази седмица, след като загуби вот на доверие в парламента, което тласна Франция към още по-дълбока политическа суматоха.

Въпреки падането му, протестиращите продължиха с призивите си за блокиране на страната. Мнозина излязоха на улицата, скандирайки „Макрон, оставка“ в знак, че тяхната цел вече е държавният глава.

Байру е заменен от 39-годишния Себастиан Льокорню, бивш министър на въоръжените сили от центристко-дясното крило, близък до Макрон. Той е натоварен със задачата да изгради правителство, способно да спечели достатъчно подкрепа в Народното събрание, за да оцелее до президентските избори през 2027 г., въпреки липсата на мнозинство.