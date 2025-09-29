IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йохан Вадефул: Европа не се съмнява в американския ядрен чадър

Но все пак трябва да прави повече за сигурността си, допълни той

29.09.2025 | 19:00 ч. 1
Снимка: Reuters

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО, но Европа трябва да увеличи приноса си към алианса, предаде Ройтерс.

"Няма съмнения около ядрения чадър", заяви Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава.

"Европа обаче е готова да направи повече за сигурността. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди", добави той.

