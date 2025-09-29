Йохан Вадефул: Европа не се съмнява в американския ядрен чадър

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул заяви, че лидерите на Европа не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО, но Европа трябва да увеличи приноса си към алианса, предаде Ройтерс.

"Няма съмнения около ядрения чадър", заяви Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава.

"Европа обаче е готова да направи повече за сигурността. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди", добави той.